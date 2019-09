Il premier Conte | «Renzi “demolition man”? Non credo Sì alla tassa su merendine e bibite

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Il premier Conte : «Renzi “demolition man”? Non credo. Sì alla tassa su merendine - biglietti aerei e bibite gasate per aumentare lo stipendio degli insegnanti» : Il capo del governo alla festa di Fratelli d’Italia: « Salvini? Lega isolata in Europa, mollato pure da Orban»

Matteo Salvini - il sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe

Conte-Macron - il premier : «Migranti - voltare pagina. La Francia accetta redistribuzione» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...

Renzi telefona al premier Conte : «Lascio il Pd - ma assicuro il sostegno al governo» : Lo aveva preannunciato ai suoi e in serata Matteo Renzi ha chiamato il Premier Giuseppe Conte per informarlo della decisione di lasciare il Pd. Lo apprende l’Adnkronos da fonti vicine al senatore. Nella stessa telefonata l’ex-segretario Pd ha assicurato al presidente Conte che continuerà a sostenere convintamente il governo.

Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju : il premier nella "fossa dei leoni" sovranisti di FdI : Simbolicamente deve essere anche un tentativo di dire no ai partiti di plastica, quelli artefatti e privi di un radicamento territoriale. Di sicuro è un modo per recuperare l' anima ecologista della destra, la sua vena ambientalista, "verde" oseremmo dire, che si preoccupa della Natura e della salut

La corsa al versamento dei renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. ...

Il premier Conte : "Subito un piano straordinario per il Sud - a partire da Alta Velocità. Impegno perché Bari ospiti G20" : Il Presidente del Consiglio ha inaugurato la Fiera del Levante, dedicando al Mezzogiorno il suo primo discorso pubblico dopo la fiducia: "Il Sud è al centro del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì a Bruxelles"

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Giuseppe Conte l'ha preteso : Mario Turco - il sottosegretario "trombettiere" scelto direttamente dal premier : In Parlamento lo chiamano "il trombettiere di Conte". Mario Turco, pugliese come il premier, è uno dei 42 sottosegretari scelti per completare la squadra di governo ed è anche uno dei più chiacchierati (e Contestati). Il senatore grillino si sistemerà a Palazzo Chigi, gomito a gomito con il presiden