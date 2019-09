Il CEO del Barcellona | ' Volevamo De Ligt | ma ha scelto la Juventus per lo stipendio'

Ennesimo delfino spiaggiato su coste laziali : cetaCEO trovato a Passoscuro : Quarto caso in 30 giorni. Un altro delfino trovato privo di vita sulla sabbia del litorale laziale. Dopo i due rinvenimenti ad Ostia (il 18 ed il 20 agosto scorsi), e Focene (il 10 settembre) il quarto caso di spiaggiamento di cetacei sulle coste del Lazio è avvenuto martedì sera scorso. Lo rende noto la onlus Oceanomare Delphis. In particolare lo scorso martedì (17 settembre), la Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto la segnalazione del ...

"Pressioni sulla preside per non avermi al liCEO". La denuncia della deputata leghista : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "La verità è che non mi volevano perché sono leghista. La preside del liceo, dopo Pontida, ha ricevuto pressioni sulla mia presenza e ha ridimensionato l'evento. Lo ammetto, io mi sento offesa. Non mi aspettavo questo trattamento dal liceo che h

“Pressioni sulla preside per non avermi al liCEO”. La denuncia della deputata leghista : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “La verità è che non mi volevano perché sono leghista. La preside del liceo, dopo Pontida, ha ricevuto pressioni sulla mia presenza e ha ridimensionato l’evento. Lo ammetto, io mi sento offesa. Non mi aspettavo questo trattamento dal liceo che ho frequentato. Ecco perché alla fine ho preferito, a malincuore, disdire l’invito”. A parlare con ...

Generosità come antidoto all'odio social - intervista al CEO di GoFundMe : "Siamo il lato solidale della rete" : Abbiamo intervistato Rob Solomon, ceo della piattaforma di raccolta fondi che da pochi mesi ha aperto anche nel nostro Paese...

Tifoso Liverpool aggredito – I tweet del CEO del Liverpool Peter Moore : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri sera un Tifoso del Liverpool è stato aggredito ed in seguito trasportato in pronto soccorso all’ospedale Cardarelli Tifoso Liverpool aggredito – Il Ceo del Liverpool ha raggiunto il 26enne ed ha tweettato in merito alle sue condizioni che, per fortuna, non destano preoccupazioni. Update to this. The hospital staff and the police have now helped Steven and been very ...

Milano-Cortina 2026 - Malagò alla ricerca del CEO che guiderà il Comitato : “daremo mandato all’headhunter” : Il presidente del Coni ha parlato a margine del terzo incontro tenutosi oggi a Palazzo Lombardia in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Proseguono gli incontri istituzionali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oggi si è tenuto il terzo confronto a Palazzo Lombardia a Milano per individuare il CEO che guiderà il Comitato organizzatore dei Giochi. Fabio Cimaglia/LaPresse Nessun nome però è stato indicato, dunque sarà ...

Borderlands 3 su PC non delude le aspettative di Randy Pitchford - CEO di Gearbox : Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha dichiarato che Borderlands 3 ha il doppio dei giocatori su PC rispetto a Borderlands 2 al momento del lancio, nonostante l'accordo di esclusività con Epic Games Store.Attraverso Twitter il boss annuncia: "Curiosità: su PC i dati che registrano il picco di giocatori simultanei è circa il doppio di quelli del precedente capitolo. WOW ragazzi, siete fantastici!".In seguito Pitchford ha annunciato che questi ...

Ufficiale la data di debutto di Baby 2 su Netflix - trama e video teaser : dalla fine del liCEO all’età adulta : Dopo una prima stagione che ha avuto più il sapore di un prologo che di un racconto compiuto, Baby 2 arriverà su Netflix il prossimo autunno con la promessa di entrare finalmente nel vivo della vicenda ispirata - ma solo lontanamente - alle Baby squillo dei Parioli. Netflix ha annunciato il debutto della seconda stagione con un video teaser che mostra i protagonisti scambiarsi languidi sguardi su una terrazza romana. L'appuntamento con il ...

Huawei P40 potrebbe arrivare con HarmonyOS - parola del CEO di Huawei : HarmonyOS per smartphone potrebbe arrivare già il prossimo anno con Huawei P40 e famiglia. Lo conferma Richard Yu, il CEO di Huawei, che in occasione di un'intervista ha parlato di questa eventualità. L'articolo Huawei P40 potrebbe arrivare con HarmonyOS, parola del CEO di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Vuelta a España - le pagelle della tredicesima tappa : sloveni dominanti - Valverde coriaCEO - Lopez bocciato : Dominano incontrastati Primoz Roglic e Tadej Pogacar nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. I due sloveni staccano tutti sull’Alto de Los Machucos col primo che guadagna secondi preziosi su Valverde e addirittura un minuto su Miguel Angel Lopez e il secondo, invece, che vince un’altra frazione in quest’edizione del grande giro spagnolo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della frazione odierna con le ...

L’ex CEO di Starbucks - Howard Schultz - ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali americane del 2020 : Howard Schultz, ex CEO di Starbucks, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020, dopo avere valutato per mesi di presentarsi come candidato indipendente dai due principali partiti, Repubblicani e Democratici. In un comunicato, Schultz ha fatto

Moda : Magoni - 'a Milano creare liCEO del Made in Italy' : Milano, 5 set. (AdnKronos) - "La Lombardia dimostra notevole dinamismo e vitalità in settori in grado di creare valore e produrre ricchezza. La Moda, con le sue produzioni, il commercio e l'attività di design, continua a dar vita a numerose opportunità occupazionali, con un forte potenziale di cresc

Twitter - hackerato il profilo del CEO Jack Dorsey : Violato l'account di Jack Dorsey: nelle tante frasi si fa riferimento a una presunta "bomba" nel quartier generale della piattaforma. L'account Twitter ufficiale di Jack Dorsey è stato hackerato venerdì e utilizzato per trasmettere insulti razzisti e una minaccia di bomba diretta al quartier generale della piattaforma. Un portavoce della società ha dichiarato: "Siamo consapevoli del fatto che Jack sia stato compromesso e stiamo ...