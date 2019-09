Il Benevento sfida in Cosenza | appuntamento su DAZN

Il Monza di Berlusconi sfida il Benevento di Inzaghi - Galliani : 'Non sentirò Pippo' : Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan. ''Con Filippo ...