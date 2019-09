Il beach volley azzurro non delude | Tokyo 2020 è realtà per Lupo e Nicolai | staccato il

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) La coppia azzurra stacca il pass per i Giochi Olimpici di, superando nella finale del torneo di qualificazione gli olandese Brouwer e Meeuwsen Dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, Paoloe Danieledifenderanno i colori dell’Italia anche nel torneo olimpico dialle prossime Olimpiadi di. La coppia dell’Aereonautica Militare, infatti, ha sfruttato nel migliore dei modi il torneo di qualificazione pre-olimpico, svoltosi in Cina a Haiyang. I ragazzi di Matteo Varnier nel match decisivo hanno battuto in mattinata la forte coppia olandese Brouwer-Meeuwsen 2-0 (21-17, 21-19). I vice campioni olimpici potranno così difendere la storica medaglia d’Argento, conquistata nel 2016 a Copacabana, quando il duofece esplodere in tutt’Italia la passione per la disciplina sulla sabbia. Il pass è stato strappato al termine di un torneo non ...

