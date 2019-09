Governo | Vespa su Renzi | ' Può chiudere la chiavetta dell' ossigeno in qualsiasi momento'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Matteocontro Matteo Salvini: presto potrebbe davvero diventare realtà quello che, senza ombra di dubbio, potrà essere considerato l'evento politico televisivo'anno. A moderarlo ci sarà Bruno, che nel consueto spazio rappresentato dal suo editoriale su Quotidiano.net ha provato ad analizzare l'attuale scenario politico italiano, con particolare riferimento al leadera Lega e al numero uno del neonato partito Italia Viva. Il conduttore di Porta a Porta, in attesa'ormai attesissimo confronto-scontro tra i due, ha sottolineato come l'ex Presidente del Consiglio abbia le carte in regola per essere considerato l'agoa bilanciaa politica italiana: si tratta naturalmente di un ragionamento basato sul fatto che gli eventuali parlamentari che aderiranno al suo progetto politico potrebbero alterare in maniera decisiva gli equilibria maggioranza nelle due ...

