Governo | Renzi | abbiamo attaccato la spina | non la stacchiamo

“Il Governo Conte deve fare 3 cose perché sia un trionfo. Renzi? È un nuovo Craxi” : “Trovare 23 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia dell'Iva, 5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale e avviare un piano di investimenti pubblici. Se il governo di Giuseppe Conte dovesse riuscire a portare a casa queste tre cose sarebbe un trionfo”. Lo dice all'Agi Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, volto noto della televisione italiana. “Sul nuovo governo M5s-Pd sono cautamente ottimista. Vedo il sollievo dei mercati ...

Governo : Calenda - ‘durerà poco bombardato da Renzi’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Secondo me il Governo durerà poco, perché Renzi lo bombarderà e comprimerà il povero Zingaretti tra lui e i 5 Stelle”. Lo ha affermato Carlo Calenda, di ‘Siamo europei’, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘durerà poco bombardato da Renzi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Calenda - ‘durerà poco bombardato da Renzi’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Secondo me il Governo durerà poco, perché Renzi lo bombarderà e comprimerà il povero Zingaretti tra lui e i 5 Stelle”. Lo ha affermato Carlo Calenda, di ‘Siamo europei’, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘durerà poco bombardato da Renzi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sondaggi - dopo la scissione Pd al 19%. Il nuovo partito di Renzi vale il 5%. Per un italiano su due non avrà effetti significativi sul Governo : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Poco più del 5%. Lo sostiene l’istituto Demopolis , che tra il 18 e il 19 settembre ha condotto un Sondaggio per il programma Otto e Mezzo su La7. Secondo l’istituto guidato da Pietro Vento la Lega si conferma primo partito con il 33%, il Movimento 5 Stelle torna secondo con il 20,5% e supera di circa un punto il Pd. I dem, proprio per l’effetto della scissione, si attestano oggi al ...

Sgarbi : 'Questo è Governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

Renzi : "Italia Viva non staccherà spina al Governo" : Italia Viva staccherà la spina al governo Conte 2? Lo pensano diversi osservatori, che non si spiegano altrimenti la scelta “tempistica” da parte di Matteo Renzi, che è uscito dal Partito Democratico fondando un suo partito. I bene informati sostengono che lo stesso premier Giuseppe Conte sia rimasto spiazzato da questa decisione, proprio perché Renzi è stato uno dei fautori dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la ...

Conte : "Mai accettata la formula porti chiusi. Renzi? Sorpreso dai tempi ma Governo sostenibile" (VIDEO) : Il premier Giuseppe Conte, ospite alla festa di Articolo 1, ha chiarito la sua posizione sul tema degli sbarchi dei migranti soccorsi dalle navi delle Ong del mare: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di 'porti aperti e porti chiusi' e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali". Sono lontani i tempi del caso Diciotti quando, era febbraio scorso, Conte rivendicava ...

Conte : "Sorpreso dai tempi scelti da Renzi ma Governo sostenibile" | E replica a Di Battista : Alla festa di Articolo 1, il presidente del consiglio esprime perplessità sulla nascita di Italia Viva e ribadisce la chiusura all'ex alleato Matteo Salvini: "Il no si può declinare all'infinito"

Zingaretti : "Mi auguro che la mossa di Renzi non abbia impatto sul Governo" : L’uscita di Renzi dal Pd? “Mi auguro che non abbia nessun impatto sul governo. Certo le scissioni sono sempre un errore, provocano divisioni, non è positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato al Tg1.Dal segretario dem, dunque, nessuna attestazione di fiducia. Piuttosto, un augurio, una speranza neanche troppo convinta. Sempre riguardo l’uscita di Renzi, Zingaretti ha ...

Il premier «sorpreso» dai tempi di Renzi : «Ma il piano di Governo resta sostenibile» : «Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso»

Renzi : abbiamo fatto nascere il Governo e lo porteremo avanti : Matteo Renzi:"Ovvio che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il Governo, lo abbiamo fatto nascere"

Conte : Renzi? Sorpreso dai tempi - ma il Governo resta sostenibile : Il premier intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo1: «Se avessi saputo che la scissione sarebbe arrivata di lì a poco avrei pretesto un’interlocuzione diretta con Renzi». «No all’infinito» a un possibile nuovo incrocio con la Lega

Governo - Conte : “Scissione di Renzi? Era nell’aria. Mi hanno sorpreso i tempi” : Della scissione di Renzi “mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”. Lo afferma il premier Giuseppe ...

Governo - D’Alema : “Importante sia in sintonia col Paese - mi fido di Conte”. E non parla di Renzi : “Questo Governo? L’importante è che si metta in sintonia con il Paese. Svolta in verso ambientalista, ridurre la pressione fiscale sul lavoro”, così Massimo D’Alema entrando alla festa del lavoro Unica organizzata da Mdp dove è atteso Giuseppe Conte. A chi gli chiede del Pd dice: “Sono stato militante, è una forza politica importante ho fatto gli auguri a Zingaretti“. E a chi gli chiede se l’operazione ...