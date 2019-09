Golf | European Tour 2019 | Rahm e Willett restano in testa dopo il Moving Day al BMW PGA

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm e Danny Willett davanti a metà BMW PGA Championship - 12° Francesco Molinari. McIlroy si salva : Si è concluso poco fa il secondo giro del BMW PGA Championship, in corso di svolgimento al Wentworth Golf Club di Virginia Water. Al comando di uno dei più celebri tornei dell’European Tour e delle Rolex Series ci sono, dopo 36 buche, lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Danny Willett: entrambi sono a -11, con l’iberico capace di un -5 di giornata e l’ex vincitore del Masters in grado di trovare la miglior prestazione di ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace comincia in testa il BMW PGA Championship. 5° Pavan - 14° Francesco Molinari - male McIlroy : Inizia molto bene per il contingente inglese il BMW PGA Championship, nella sua ormai storica sede inglese del Wentworth Golf Club di Virginia Water, nel Surrey, 22 km a est della Greater London. Il leader dopo le prime diciotto buche, infatti, è Matt Wallace, autore di un giro in 65 colpi (dunque -7) contrassegnato da cinque birdie e un eagle al par 5 della 4. Il ventinovenne di Hillingdon è alla ricerca del suo quinto successo ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari difende il titolo al BMW PGA Championship dagli assalti di tanti big : Torna la parte più importante dell’European Tour 2019: si riprende infatti ad assaporare il fascino delle Rolex Series, ed in particolare con uno dei tornei più conosciuti al mondo, il BMW PGA Championship, con la sua storica sede del Wentworth Golf Club, nel Surrey, in Inghilterra. In genere questo torneo si teneva a maggio fino al 2018, ma tra le conseguenze dello spostamento dello US Open in quel mese c’è stata proprio quella ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia trionfatore al KLM Open - niente recupero finale per Højgaard. 21° Edoardo Molinari - 49° Bertasio : Si è concluso da poco il KLM Open, per la prima volta tenutosi ad Amsterdam, sul percorso del The International. Questo par 72 bagna il suo debutto nel’European Tour con la vittoria di uno dei suoi più illustri uomini: si tratta di Sergio Garcia. Lo spagnolo conferma la leadership acquisita ieri e con un -3 di giornata chiude in -18, trovando la sua prima vittoria del 2019, cercata davvero molto a lungo dall’ex vincitore del Masters. ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia e Callum Shinkwin al comando del KLM Open dopo tre giri. 30° Edoardo Molinari : Si è concluso poco fa il terzo giro del KLM Open, che per la prima volta quest’anno si sta disputando al The International di Amsterdam. In questa tappa dell’European Tour che precede il ritorno delle Rolex Series con il BMW PGA Championship, al comando a 18 buche dalla fine ci sono lo spagnolo Sergio Garcia e l’inglese Callum Shinkwin, che già aveva visto la testa dopo il primo giro. Entrambi i leader sono a -15 e hanno girato ...

Golf - European Tour 2019 : al KLM Open di Amsterdam cinque italiani sfidano Sergio Garcia : La lunga storia del KLM Open, che poi è il nome commerciale dell’Open d’Olanda, fa tappa per la prima volta quest’anno ad Amsterdam, e precisamente al The International. Si tratta del tredicesimo campo sul quale si disputa il torneo, dal 1972 nell’European Tour e che nella maggior parte dei casi si è disputato a Zandvoort, all’Aja e a Hilversum. Proprio in queste ultime due città sono arrivati gli unici due successi ...

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...

Golf – European Open : Migliozzi settimo - l’azzurro può provarci : Eurotour: Guido Migliozzi settimo nell’European Open, può provarci. Ad Amburgo Bernd Ritthammer ha raggiunto Robert MacIntyre, terzo Paul Casey Guido Migliozzi, settimo con 211 (71 68 72, -5), è rimasto in alta classifica e parteciperà alla volata finale per il titolo nel Porsche European Open (European Tour), che termina sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria il tedesco ...

Golf – Porsche European Tour : Migliozzi sale al tredicesimo posto - in vetta lo scozzese MacIntyre : Il 23enne di Oban, con un 65 (-7, sette birdie), ha lasciato a quattro colpi il tedesco Bernd Ritthammer Guido Migliozzi, autore di un’ottima performance, si è portato dal 13° al terzo posto con 139 (71 68, -5) colpi nel secondo giro del Porsche European Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania, dove non hanno superato il taglio gli altri azzurri in gara. E’ in ...

Golf - European Tour 2019 : Robert MacIntyre fa il vuoto nel secondo giro del Porsche European Open - Migliozzi terzo : Un venerdì ricco di sorprese al Porsche European Open 2019 in corso di svolgimento ad Amburgo. Il giovane rookie scozzese Robert McIntyre è riuscito a stupire tutti e ha scavato un solco enorme tra sé e i principali rivali, grazie a uno strepitoso secondo giro in 65 colpi sul complesso par 72 del Green Eagle Golf Course. Una giornata trionfale dal primo all’ultimo colpo per il classe 1996, sette birdie ben distribuiti lungo l’arco ...

Golf – Porsche European Open : Casey all’attacco - in ritardo gli azzurri : Eurotour: Paul Casey va subito all’attacco, 13° Migliozzi. Ad Amburgo in ritardo Schauffele, Reed e Kuchar e gli altri quattro italiani in gara L’inglese Paul Casey, uno dei favoriti alla vigilia, ha preso subito il comando con 66 (-6) colpi nel turno iniziale del Porsche European Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. Ha effettuato un buon giro Guido ...

Golf - European Tour 2019 : Paul Casey leader dopo il primo giro nel vento del Porsche European Open - bene Migliozzi : Mentre il PGA Tour si ferma per qualche settimana nella classica pausa estiva che segue il Tour Championship, in Europa il Golf non rallenta ed è tempo di Porsche European Open 2019. Il par 72 del Green Eagle Golf Course di Amburgo (Germania) ha accolto tutti in questa prima giornata con un fortissimo vento e gli score sono stati molto alti tanto che appena sette atleti sono riusciti ad abbattere il muro dei 70 colpi. Il gran protagonista di ...

Golf – Porsche European Open : Casey - Reed e cinque azzurri in gara : Eurotour: Casey, Reed e cinque azzurri all’European Open. Ad Amburgo in campo Gagli, Paratore, Migliozzi, Manassero e Bergamaschi L’European Tour fa tappa ad Amburgo, in Germania, per la disputa del Porsche European Open (5-8 settembre), sul percorso del Green Eagle Golf Courses, al quale partecipano cinque italiani: Lorenzo Gagli, reduce dal secondo posto nell’European Masters ottenuto dopo uno sfortunato spareggio, Renato Paratore, Guido ...