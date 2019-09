Golf – BMW PGA Championship | Francesco Molinari risale al nono posto | in testa la coppia

Golf - European Tour 2019 : Rahm e Willett restano in testa dopo il Moving Day al BMW PGA Championship. Molinari risale ed è 9° : Il Moving Day del BMW PGA Championship 2019, il torneo di Golf più prestigioso della stagione dell’European Tour, si è appena concluso con la conferma in testa della coppia che guidava il field dopo il secondo giro. Sull’affascinante campo par 72 del Wentworth Club (Gran Bretagna) lo spagnolo John Rahm e l’inglese Danny Willett hanno tenuto i nervi saldi e sono rimasti appaiati in cima alla leaderbord con lo score di -15 e ...

Golf – BMW PGA Championship : Rahm e Willett al vertice - Francesco Molinari 12° : Nel BMW PGA Rahm e Willett al vertice, 12° Francesco Molinari. Al Wentworth GC Rose e Stenson terzi, e restano in gara Paratore, Pavan ed E. Molinari Francesco Molinari, campione in carica, 12° con 139 (69 70, -5), ha guadagnato due posizioni nel secondo giro del BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm e Danny Willett davanti a metà BMW PGA Championship - 12° Francesco Molinari. McIlroy si salva : Si è concluso poco fa il secondo giro del BMW PGA Championship, in corso di svolgimento al Wentworth Golf Club di Virginia Water. Al comando di uno dei più celebri tornei dell’European Tour e delle Rolex Series ci sono, dopo 36 buche, lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Danny Willett: entrambi sono a -11, con l’iberico capace di un -5 di giornata e l’ex vincitore del Masters in grado di trovare la miglior prestazione di ...

Golf – BMW PGA Championship : buona partenza di Pavan e Molinari - in testa l’inglese Wallace : Pavan si assesta al quinto posto mentre Molinari al quattordicesimo, al comando Wallace davanti a Rahm e Stenson Bella partenza di Andrea Pavan, quinto con 68 (-4) colpi, e di Francesco Molinari, campione in carica, 14° con 69 (-3) nel BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si sta disputando al Wentworth Golf Club (par ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace comincia in testa il BMW PGA Championship. 5° Pavan - 14° Francesco Molinari - male McIlroy : Inizia molto bene per il contingente inglese il BMW PGA Championship, nella sua ormai storica sede inglese del Wentworth Golf Club di Virginia Water, nel Surrey, 22 km a est della Greater London. Il leader dopo le prime diciotto buche, infatti, è Matt Wallace, autore di un giro in 65 colpi (dunque -7) contrassegnato da cinque birdie e un eagle al par 5 della 4. Il ventinovenne di Hillingdon è alla ricerca del suo quinto successo ...

Golf : Justin Rose a rischio per il BMW PGA Championship a causa di una botta a un ginocchio : C’è un potenziale problema Justin Rose per il BMW PGA Championship che partirà domani a Wentworth. L’inglese, numero 4 del ranking mondiale, è stato vittima di una scivolata la scorsa settimana, cosa che gli ha procurato dei problemi a un ginocchio. La presenza di Rose è dunque in dubbio, e la possibilità di un’assenza è rafforzata dalla sua mancata comparsa alla Pro-Am che apre il celebre torneo vinto lo scorso anno da ...

Golf – BMW PGA Championship : Francesco Molinari difende il titolo : Francesco Molinari difende il titolo nel BMW PGA Championship. Al Wentworth GC in campo anche E. Molinari, Pavan, Paratore, Migliozzi e Bertasio Francesco Molinari difende il titolo nel BMW PGA Championship (19-22 settembre), uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si disputa al Wentworth Golf Club di Virginia Water, in Inghilterra. Insieme al ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari difende il titolo al BMW PGA Championship dagli assalti di tanti big : Torna la parte più importante dell’European Tour 2019: si riprende infatti ad assaporare il fascino delle Rolex Series, ed in particolare con uno dei tornei più conosciuti al mondo, il BMW PGA Championship, con la sua storica sede del Wentworth Golf Club, nel Surrey, in Inghilterra. In genere questo torneo si teneva a maggio fino al 2018, ma tra le conseguenze dello spostamento dello US Open in quel mese c’è stata proprio quella ...

Golf – BMW Championship : Justin Thomas si aggiudica la vittoria ed il primato di FedEx Cup - out Molinari e Woods : A Justin Thomas titolo e primato FedEx Cup, out Francesco Molinarti e Tiger Woods. Il torinese e l’ex numero uno mondiale non parteciperanno al Tour Championship, torneo finale FedEx Justin Thomas è tornato al successo dopo un anno imponendosi con 263 (65 69 61 68, -25) nel BMW Championship e salendo in vetta alla classifica della FedEx Cup alla vigilia dell’ultima gara che chiude la stagione del PGA Tour, il Tour Championship (22-25 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas non trema nel secondo atto della FedEx Cup. Suo il BMW Championship! : Dopo aver ipotecato la vittoria con un superbo terzo round, Justin Thomas non cede alla pressione ed amministra il cospicuo vantaggio nell’ultimo e decisivo atto del BMW Championship. La seconda kermesse della FedEx Cup sorride dunque alla stella americana, che chiude con lo score finale di -25 (263 colpi). Ben 3 le lunghezze di margine sul connazionale Patrick Cantlay, il quale precede di 2 colpi il giapponese Hideki Matsuyama, tra i ...

Golf – BMW Championship : Justin Thomas prende il largo - lontani Woods e Francesco Molinari : FedEx Cup: Justin Thomas prende il largo, 31° Woods e 51° Francesco Molinari. L’azzurro e l’ex leader mondiale rimontano, ma sono ancora lontani dalla prova finale Francesco Molinari, da 64° a 51° con 213 (72 73 68, -3), e Tiger Woods, da 48° a 31° con 209 (71 71 67, -7), hanno recuperato posizioni nel terzo giro del BMW Championship, la seconda delle tre gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni ...

Golf - PGA Tour 2019 : un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship : Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah ...

Golf – BMW Championship : Matsuyama al comando - male Woods e Francesco Molinari : FedEx Cup: Matsuyama a tempo di record al BMW Championship, non decollano Woods e Francesco Molinari. L’ex leader mondiale e l’azzurro con l’attuale posizione in bassa classifica rischiano di non prendere parte la prossima settimana al Tour Championship, dove si assegnerà il jackpot di 15 milioni di dollari Hideki Matsuyama, con un giro record in 63 (-9) colpi e lo score di 132 (69 63, -12), ha preso il comando del BMW Championship, la ...