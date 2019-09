Giovane e avvenente donna accusa l’ex fidanzato milionario di averla picchiata e molesta

Fonte : baritalianews

(Di sabato 21 settembre 2019) UnaMary Hunt ha iniziato arecompagno, un uomo molto ricco di nome Scott Mitchell, che durante la loro lunga storia l’aveva ripetutamenteta. L’uomo ha però subito risposto alle accuse affermato di aver lasciato laperché si era accorto che gli aveva derubato soldi e gioielli per un valore di circa 2,1 milioni di dollari. L’uomo, per contrastare le accuse di molestie, ha anche reso pubblico un video nel quale si vede lamolto bella e di soli 29 anni prendersi a schiaffi da sola. Il video era stato girato dalle telecamere a circuito chiuso della casa dove viveva in Florida il 45 enne. Gli inquirenti hanno scoperto che non solo lafingeva di essere aggredita dall’uomo ma anche aveva inviato ai suoi genitori, tramite un corriere, tutti i soldi e i diamanti che aveva rubato nella casa ...

SoniaFerraris1 : @0zen_ Una scusa per farsi spazzolare la giaccaH da una giovane ed avvenente cliente del bar ?? - alfiocangemi : @araldoiustitia Ah ah... Cercasi avvenente signorina ben fornita intraprendente. Giovane brillante ma più di ogni a… - VincenzaSMF : RT @VincenzaSMF: @laperlaneranera Sei giovane?avvenente ,tette e labbra ritoccate ?insomma una silicn valley ?su le vecchie gonfiate sono l… -