Giordana Angi ' Dopo tanto dolore | la mia rivincita!' | Amici Celebrities

Amici - Giordana Angi e il suo traguardo più grande : "Sono onorata" - le parole commoventi a Tiziano Ferro : Non riesce a contenere la sua gioia, Giordana Angi, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent-show mattatore su Canale 5. È infatti appena uscito il brano Accetto miracoli di Tiziano Ferro, al quale ha contribuito, scrivendone il testo. Quando Ferro le ha proposto la collaborazione, pu

Amici - Giordana Angi scrive a Tiziano Ferro : il messaggio : Giordana Angi e Tiziano Ferro, una fruttuosa collaborazione: la cantante di Amici ha scritto un messaggio per lui Giordana Angi è al settimo cielo! Finalmente è uscito il brano Accetto miracoli di Tiziano Ferro per il quale ha dato il suo contributo: il cantante ha sempre creduto nella capacità di scrivere canzoni della ragazza e, […] L'articolo Amici, Giordana Angi scrive a Tiziano Ferro: il messaggio proviene da Gossip e Tv.

Amici - scherzo a Giordana Angi che duetta con Ferrara : la fidanzata di lui è gelosissima - : Serena Granato Giordana Angi spalleggia l'allenatore di calcio Ciro Ferrara, durante un (finto) attacco di gelosia della (finta) fidanzata gelosa: il video esilarante è virale Il prossimo sabato 21 settembre partirà, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto targato Mediaset, la versione "vip" di Amici di Maria De Filippi. I fedeli telespettatori di Canale 5 si dicono già in trepidante attesa per l'inizio del nuovo talent-show, che ...

Amici Celebrities - Giordana Angi tira una scarpa a Ciro Ferrara : colpo basso e clamorosa reazione : Ad Amici Celebrities, il format in versione vip dello storico programma di Maria De Filippi su Canale 5, ecco piovere subito il primo scherzo a Giordana Angi, la quale ha dovuto fare i conti con una fantomatica compagna di Ciro Ferrara, che si è rivelata gelosissima. Durante le prove, la Angi e Ferr

Voglio Essere Tua è il nuovo album di Giordana Angi che contiene anche un duetto con Alberto Urso : Si intitola Voglio Essere Tua il nuovo album di Giordana Angi, in uscita su etichetta Virgin Records - Universal Music. Il secondo album di inediti dell'artista sarà disponibile da venerdì 11 ottobre, successore del disco d'esordio Casa, rilasciato quando ormai alla fine del programma Amici di Maria De Filippi mancavano solo pochi appuntamenti. Concorrente della scorsa edizione del talent show Mediaset, Giordana Angi si è classificata ...

Alberto Urso imbarazzato : Giordana Angi fa una rivelazione a Verissimo : Verissimo: Giordana Angi fa una rivelazione su Alberto Urso e la fidanzata Anche Alberto Urso e Giordana Angi sono stati ospiti nella prima puntata di Verissimo. La cantante ha aiutato il vincitore di Amici di Maria De Filippi numero diciotto ad ufficializzare la sua storia d’amore con la ballerina Valentina Vernia. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi è stato il tenore, e coach della prima edizione di Amici Celebrities, a ...

Amici Celebrities - cast e coach/ Giordana Angi e Alberto Urso con i bianchi e i blu? : Amici Celebrities, cast e coach della prima edizione del nuovo programma ideato da Maria De Filippi. Giordana Angi e Alberto Urso guidano i bianchi e i blu?

Amici Celebrities : Alberto Urso e Giordana Angi a capo di 'Bianchi' e 'Blu' : La prima edizione Vip di Amici, sta per cominciare: è prevista per il prossimo 23 settembre, infatti, la messa in onda della puntata d'esordio del programma condotto "a staffetta" da Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Dopo aver presentato tutti e 12 i concorrenti, gli addetti ai lavori hanno regalato un altro spoiler ai telespettatori: a capitanare le due squadre del serale, ci saranno gli ex allievi Giordana Angi e Alberto Urso. I coach di ...

Amici Celebrities - Alberto Urso e Giordana Angi nel quarto promo (Video) : Con i primi tre promo della prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip di Amici, il talent show di Maria De Filippi, sono stati svelati ufficialmente i 12 personaggi famosi che vedremo all'opera nel canto e nel ballo.Nel quarto promo, oltre all'elenco dei 12 concorrenti in gara, appaiono anche Alberto Urso e Giordana Angi, protagonisti della diciottesima edizione di Amici e rispettivamente vincitore e seconda classificata.prosegui la ...

Giordana Angi canta l'amore e la passione per una donna : Giordana Angi ha solo 25 anni ed è entrata nel mondo della musica “dei grandi” da pochi mesi, dopo l'uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, eppure ha già portato una piccola rivoluzione in quest'ambiente parlando apertamente di omosessualità femminile in una sua canzone. Prima del suo ingresso nella scuola, la ragazza aveva già provato l'esperienza di Sanremo Giovani ma per sua stessa ammissione era ancora troppo acerba per ottenere ...

Amici - lo sfogo intimo di Giordana Angi : "Canto l'amore per una donna" : "Per me l' amore è gioia, passione, naturalezza. Non voglio nascondermi dietro una "o" o una "a"", dice Giordana Angi al Corriere della sera. "Chiedo di non chiedere" è il suo brano più diretto, uno dei primi testi della canzone italiana dichiaratamente omosessuali e senza filtri. "Le sue labbra sul

Da Valerio Scanu a Giordana Angi e Alessio Bernabei - tutti gli ospiti di Buon Compleanno Mimì a Milano il 21 settembre : Sono ufficiali gli ospiti di Buon Compleanno Mimì a Milano. L'occasione si presenterà il prossimo 21 settembre, nel giorno successivo a quello che avrebbe dovuto essere il 71° Compleanno di Mia Martini. A partecipare alla serata, che si terrà al Teatro Nuovo di Milano con la conduzione di Luisa Corna, saranno alcuni artisti italiani pronti a cantare Mimì e ricordarne il talento leggendario, messo in ombra dall'ignoranza di pochi minus ...

Giordana Angi fa un’importante rivelazione : la reazione dei fan : Anticipazioni Amici: Giordana Angi svela il titolo del suo secondo album Oggi è stata una giornata davvero molto importante per Giordana Angi. Difatti l’ex concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, su instagram, ha fatto un annuncio importantissimo inerente al suo secondo album. Di cosa si tratta? In pratica Giordana ha dapprima pubblicato un suo selfie su instagram, e nella didascalia ha scritto: “Voglio ...

Giordana Angi confessione : “Voglio essere tua” e lascia tutti senza parole : Amici ultime notizie: Giordana Angi spiazza tutti i suoi fan con un annuncio importante Giordana Angi ha finalmente rivelato il titolo del suo secondo album. In questa calda estate, ha disseminato su Instagram degli indizi riguardanti proprio il suo ultimo lavoro discografico (ci ha messo anima e corpo per renderlo perfetto) e qualche suo follower […] L'articolo Giordana Angi confessione: “Voglio essere tua” e lascia tutti ...