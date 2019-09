Gilet gialli a Parigi | lanci di lacrimogeni

Gilet gialli a Parigi - nuovo sabato di caosScontri sugli Champs-Elysées : Le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla. Fermate più di 100 persone: sequestrate pietre e mazze di ferro

Gilet gialli - a Parigi di nuovo proteste e scontri sugli Champs-Élysées : Gli Champs-Élysées sono blindati e potrebbero rivelarsi di nuovo teatro di scontri e proteste. Sono infatti 7.500 i poliziotti e i gendarmi attivi, nella capitale francese, in un sabato che potrebbe considerarsi per molti ad alto rischio, per la formazione di scontri, proteste e soprattutto manifestazioni non autorizzate. I luoghi della protesta La stazione di Saint-Lazare e gli Champs-Élysées restano zone calde, definite da "bollino rosso", in ...

Parigi - scontri tra polizia e Gilet gialli. 90 fermi : La capitale è blindata per manifestazioni pacifiche, sul clima e sul patrimonio artistico nazionale, a cui si aggiungono le proteste del movimento dei gilet jaunes

Parigi - i Gilet gialli tornano a manifestare : scontri e lanci di lacrimogeni sugli Champs-Elysees. Macron : “Invito alla calma” : Dopo mesi, Parigi si è svegliata blindata come nei sabati passati in cui imperversavano le proteste dei gilet gialli che sono tornati oggi in piazza assieme a diversi cortei, tra cui quelli sul clima, per rilanciare le proprie posizioni. E non sono tardati ad arrivare i primi disordini, con scontri e lanci di lacrimogeni da parte della polizia sugli Champs-Elysees: i manifestanti hanno tentato infatti di avvicinarsi alle zone vietate in questa ...

Italia-Francia : Chalencon (Gilet gialli) - ‘con Macron amicone Di Maio rischia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio sta scivolando verso sinistra” con la nascita di questo nuovo governo con tra M5S, Pd e Leu. “Per il Movimento 5 Stelle questa nuova alleanza è un po’ un ‘lascia o raddoppia’. Se Di Maio si avvicina troppo al presidente francese Emmanuel Macron, se non tiene la sua linea, penso che abbia da preoccuparsi a livello elettorale, rischia di perdere voti”. ...

Italia-Francia : Chalencon (Gilet gialli) - ‘con Macron amicone Di Maio rischia’ (2) : (AdnKronos) – Macron, invece, rileva ancora Chalençon, si deve preoccupare per le nuove mobilitazioni in vista dei gilet gialli. “Il 21 è prevista una grossa manifestazione a Parigi. Macron ha venduto il suo movimento ‘En Marche’ come un movimento di cittadini ma invece ha realizzato una pallida contraffazione riciclando politici di sinistra, di centro e di destra. Ora la società francese è arrivata al capolinea e ...

Corteo Gilet gialli a Nantes - scontri : 19.22 I Gilet gialli sono tornati in piazza, a Nantes, in Francia, per il 44esimo sabato di protesta. Durante il Corteo sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto lanciando gas lacrimogeni. La polizia ha arrestato 18 persone e sequestrato 22 molotov e 10 mortai trovati vicino ai punti di raccolta.

A Nantes tornano i Gilet gialli - scontri e 18 arresti : Violenti scontri sono scoppiati tra manifestanti e polizia a Nantes, in Francia, in occasione del 44esimo sabato di protesta dei gilet gialli. Circa 400 persone hanno sfilato nel primo pomeriggio in centro città, mentre la polizia ha effettuato 18 arresti, secondo quanto annunciato dalla polizia e dalla prefettura della Loira-Atlantico. Ventidue bombe molotov e dieci mortai sono stati ritrovati vicino al punto di raccolta dei manifestanti nella ...

La nuova vita dei Cinque stelle in Europa - dai Gilet gialli all’opzione Macron : Dopo il flop delle Europee (e il boom della Lega), i Cinque stelle sembravano destinati all’isolamento a Bruxelles. La crisi di governo ha ribaltato il tavolo:?Salvini all’opposizione, i pentastellati di nuovo in corsa per aderire un gruppo di peso. Le opzioni? In testa i Verdi, ma c’è chi parla dei liberali di Macron

Così Macron sgonfia le rivendicazioni dei Gilet gialli e sale nei sondaggi : Roma. Inizia il secondo atto, quello promesso dopo la stagione dei grand débat. Per Emmanuel Macron, che viene da un’estate frenetica che lo ha posto al centro dell’attenzione internazionale, è arrivato il momento delle riforme per “riappacificare la Francia”, ricucire quel legame tra i francesi e l