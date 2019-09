Gentile ministro Fioramonti | rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di scuola e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019), chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello trae poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di undella Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che esprime dubbi sull’efficacia del bonus docenti, che è giustamente prudente su buste e Invalsi obbligatorio per la maturità, che vuole unache sia anche “divertente”, che riesce a vedere lontano, sino al modello finlandese, che ha il coraggio di proporre tasse su ciò che inquina per reperire fondi utili alla formazione di una cittadinanza futura responsabile, critica e attiva, mi ha fatto pensare per un momento di vivere in un’altra ...

