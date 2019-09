Genova | l’operatore del 118 guida il parto al telefono Il piccolo Eugenio nasce in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Sono le ultime fasi del travaglio, il bambino sta perre ma la donna si trova ancora in casa. Con lei c’è il marito e non hanno assistenza sanitaria. Chiamano i soccorsi, sta arrivando un’ambulanza, ma il tempo stringe. Allora ci pensa Daniele, operatore del 118 diche alGiovanni, padre del, nelle operazioni di supporto allariente. Tutto va come deve andare,e piange regolarmente. L'articolo, l’operatore del 118ilal. Ilin diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiovanniToti : Ascoltate con quanta umanità e professionalità l’infermiere e operatore del nostro 118 di #Genova ha gestito al tel… - Cascavel47 : Genova, l’operatore del 118 guida i parto al telefono. Il piccolo Eugenio nasce in diretta - TutteLeNotizie : Genova, l’operatore del 118 guida i parto al telefono. Il piccolo Eugenio nasce in diretta -