Gazzetta | Ancelotti e Sarri | due filosofie opposte sul turn over

Gazzetta : Ancelotti e Sarri - due mondi diversi con il turn over : Lecce-Napoli e Juventus-Verona, due partite che vedono in campo questo week end le rivali del campionato. Scenderanno in campo nelle rispettive gare due formazioni che rispecchiano due diverse filosofie di gestione, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport Carlo Ancelotti punta parecchio sulle rotazioni. Con una filosofia completamente differente da quella di Maurizio Sarri Anche ieri il tecnico della Juve ha ribadito il suo credo (quello che ...

Gazzetta : formazione Lecce-Napoli - Ancelotti prova la coppia Lozano-Llorente : Ancelotti pronto a far esordire la coppa Llorente-Lozano, secondo la Gazzetta dello Sport. Quale migliore occasione infatti per provare l’inedito duo d’attacco che non contro i pugliesi, complice la necessita di fare turn-over in vista delle prossime sfide. La settimana prossima infatti vedrà il Napoli impegnato nella doppia sfida casalinga contro il Cagliari e il Brescia. Confermata la coppia dei centrali di difesa Koulibaly-Manolas ...

Gazzetta : la partita contro il Liverpool ha certificato che ad Ancelotti “la coppa piace” : Il Napoli ha cominciato il suo cammino di Champions battendo i campioni in carica del Liverpool in una partita in cui c’è poco da eccepire dal punto di vista tecnico. Ancelotti batte ancora Klopp dunque e il tecnico tedesco candida il Napoli ha vincere la coppa. Ma sebbene siano parole di comodo, in panchina abbiamo Carlo, scrive la Gazzetta dello Sport, non un novellino, ma un allenatore che ha alzato trofei in ogni parte del mondo Un ...

Gazzetta : La formazione di Napoli-Sampdoria - tanto turnover per Ancelotti : Modulo? Non è importante dare i numeri e definire un modulo, come ha spiegato ieri in conferenza Ancelotti, conta chi scende in campo e soprattutto cosa l’allenatore gli chiede di fare nei 90′. Il Napoli schiera un attacco tutto nuovo contro la Sampdoria, ancora ai box Milik e Insigne, anche se Lorenzo sarà in panchina, secondo La Gazzetta dello Sport infatti scenderanno in campo oggi Llorente e Younes. Torna a centrocampo Elmas dopo ...

Gazzetta : Napoli in difficoltà in attacco - Ancelotti si affida Mertens e Callejon : La presunta abbondanza in attacco del Napoli appare una barzelletta in questo momento secondo la Gazzetta dello Sport. Il reparto avanzato azzurro appare piuttosto in emergenza considerando il doppio infortunio muscolare di Milik e Insigne innanzitutto e poi il fatto che Lozano rientrerà dagli impegni con la Nazionale messicana solo giovedì pomeriggio a 48 ore dalla partita con la Sampdoria. Una situazione che da sicuramente da pensare a Carlo ...

Gazzetta : Ancelotti deve trovare il modulo giusto per i suoi centrocampisti : La Gazzetta dello Sport prova a trovare una spiegazione all’eccessivo numero di gol rimediati dal Napoli nelle prime due gare della stagione. Se è vero che il Napoli è la squadra che ha messo a segno il maggior numero di reti e anche vero che è quella che ne ha subiti di più, sette in compagna della Sampdoria. È chiaro che manca ancora l’intesa giusta tra i reparti, come ha detto lo stesso allenatore e soprattutto il supporto del ...

Gazzetta : i dubbi di Ancelotti contro Sampdoria e Liverpool : Due gare, 3 dubbi e una certezza per Carlo Ancelotti secondo la Gazzetta dello Sport. Il Napoli deve affrontare la doppia sfida con Sampdoria e Liverpool e non può permettersi di perdere altri punti in campionato e soprattutto d partire con il piede sbagliato in Champions, proprio per questo il mister sta valutando bene le mosse da fare. Una certezza: l’attacco. Un attacco che ha permesso al Napoli di segnare 7 gol nelle prime due gare, ...

Lozano-Napoli - Gazzetta : Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1' : Lozano-Napoli, La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena sul messicano, dal momento in cui ha colpito Giuntoli, alle intenzioni di Ancelotti Lozano-Napoli, Gazzetta: Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1′. La rosea descrive i momenti che hanno portato il club azzurro a decidere di fare l’ acquisto più costoso dell’ era De Laurentiis, fino ai piani del tecnico, deciso a ...

Gazzetta : “Di Lorenzo sta guadagnandosi tutta la stima che Ancelotti aveva riposto in lui” : Giovanni Di Lorenzo, è arrivato ed ha subito lasciato il segno nel Napoli, la Gazzetta dello Sport oggi ricorda il suo gol nella gara contro la Juventus e scrive che il terzino aveva rischiato di non giocare quella partita, perché si pensava che Ancelotti avrebbe schierato una difesa differente e avrebbe preferito MaKsimovic a lui. “Torino è solo la prima tappa di una crescita. Alla vigilia Ancelotti sembrava potesse preferirgli ...

Gazzetta : la sfida di Ancelotti è non lasciare scappare subito la Juve : La Gazzetta dello Sport prova a disegnare il momento della Serie A e delle formazioni che lottano per contendersi il primato in questa stagione. Avanti a tutti c’è sicuramente sempre la Juve che ha dimostrato contro il Napoli di che pasta è fatto ha preso tre gol, vero,ma perché, educata alla filosofia del «corto muso», era abituata a rallentare dopo il vantaggio e non a pressare e attaccare anche sul 3-0 come chiede Sarri e come fanno di ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Gazzetta : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, figli di Arrigo Sacchi e dell’Appennino tosco-emiliano, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Accomunati dalle origini, eppure così distanti oggi nei modi di fare e nel look oltre che nel calcio Diversi nelle traiettorie e nello stile, vicini nel genio che insegue la bellezza e inventa (dal Pirlo regista al Mertens centravanti): i mondi di Sarri e Ancelotti sono in ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Gazzetta : partenza in salita per il Napoli. Ad Ancelotti manca il bomber : partenza in salita per il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha la doppia sfida più difficile di tutte le big. Non fossero bastati la Juve e Sarri, il pronti-via proprio con la lanciatissima Fiorentina che avrà Ribery e, soprattutto, va a mille, compatta in mezzo (Pulgar e Badelj non poca roba), con mille soluzioni davanti, da Vlahovic a Chiesa a Sottil. Ad Ancelotti manca il centravanti, un po’ perché Milik è infortunato, un ...