FOTO Ghoulam cuore d’oro invita un tifoso speciale allo stadio

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) Uno splendido gesto di Faouzi, terzino del Napoli. L’algerino ha infatti risposto con entusiasmo su Twitter a un appello social di una tifosa, Monica. Il figlio Daniele, affetto da leucodistrofia, sogna di vedere una partita del Napoli.ha risposto con un tweet e ha procurato i biglietti per il prossimo incontro al San Paolo. Ma non è tutto, perché il giocatore del Napoli ha anche organizzato gli spostamenti e prenotato l’albergo al giovanee alla famiglia. Daniele così potrà vedere il Napoli dal vivo. Grazie a. Ecco lesui social : I veri campioni si vedono al di fuori del campo e dei riflettori…#pic.twitter.com/kcjIhwqZGg — Dribbling World (@DribblingWorld) September 21, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Juventus i convocati di Sarri per il match contro l’Hellas Verona– ...

