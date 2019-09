Fortnite X Batman | Epic Games svela i dettagli dell' evento dedicato al Cavaliere Oscuro

Fortnite : dei leak svelano le skin di Batman e Catwoman : Oggi pomeriggio Epic Games annuncerà tutti i dettagli dell'attesissimo Fortnite x Batman, ma alcuni leak emersi in rete nelle ultime ore hanno già svelato in anticipo alcuni degli oggetti di personalizzazione ottenibili durante l'evento.Tramite la sezione Notizie della versione brasiliana del gioco il leaker Lucas7Yoshi è riuscito a scoprire la skin esclusiva di Catwoman, corredata di piccone e zaino esclusivi:L'insider FireMonkey invece, grazie ...

Fortnite e Batman insieme : Epic svelerà tutti i dettagli nella giornata di domani : Alla fine i leak di inizio settimana erano fondati: Fortnite riceverà veramente un evento crossover con Batman ed Epic Games svelerà tutti i dettagli domani alle 14:00 attraverso un trailer di annuncio.I dataminer avevano trovato una moltitudine di oggetti dedicati all'eroe di Gotham, quindi aspettatevi di trovare skin, deltaplani e molto altro sia nel negozio che probabilmente attraverso una serie di missioni da portare a termine.Inoltre, ...

Tutto su Fortnite x Batman : data dell’evento - sfide e ricompense Battle Royale : Si chiama Fortnite x Batman il nuovo, grande evento atteso da tutti i giocatori ancora impegnati sui server della Battle Royale di casa Epic Games. Come il nome lascia intendere, si tratta di un evento dedicato al Cavaliere Oscuro di DC Comics, e di fatto una delle collaborazioni più prestigiose mai apparse nello sparaTutto online, disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Adnroid. Per ...

Aspettando il Batman Day 2019 - il crossover con Fortnite anticipa qualche nuovo annuncio? : Le celebrazioni per il Batman Day 2019 sono ormai in procinto di cominciare. Il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro è come sempre il 21 settembre, che quest'anno rappresenterà per il supereroe targato DC Comics l'ottantesimo compleanno. Cifra tonda che ovviamente non può non essere celebrato adeguatamente su tutti i fronti su cui il personaggio partorito dalla mente di Bob Kane e Bill Finger è stato protagonista, dai fumetti alle pellicole ...