Forte scossa di terremoto in Albania | la terra a tremato anche in Puglia

Forte scossa in Albania - gente in strada : 17.08 Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, è stata registrata in Albania a 35 chilometri da Tirana. L'epicentro nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo. La scossa, seguita da altre nel giro di poco minuti, è stata avvertita in buona parte del Paese provocando il panico. In molti hanno abbandonato le proprie abitazioni per riversarsi sulle strade. Media locali parlano di "alcuni feriti" nei crolli avvenuti in un villaggio ...

Terremoto in Albania : Forte scossa - avvertita anche in Puglia. Si temono danni a Durazzo : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi, 21 settembre 2019 e precisamente alle 16.04, sulla costa albanese in riva all'Adriatico. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il...

Trema la Sicilia - sciame sismico sull’Etna : stanotte una Forte scossa : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto si è verificato questa notte sull’Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri notte in Sicilia. Il sisma è stato localizzato sulle pendici occidentali dell’Etna. È stata la terza scossa di terremoto più intensa dello sciame sismico che si è verificato sull’Etna caratterizzato da almeno tre scosse superiori a due gradi. Secondo i rilevamenti dell’Istituto ...

Paura a Norcia - quattro terremoti in venti minuti : la scossa più Forte è di 3.0M : La scossa è stata registrata alle 7.22 di lunedì mattina a una profondità di 10 chilometri. Non sono stati registrati danni.Continua a leggere

Forte terremoto in Indonesia - scossa di magnitudo 5 - 9 al largo di Halmahera [DATI e MAPPE] : Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha avuto luogo oggi al largo dell’isola di Halmahera, in Indonesia: lo riferisce l’istituto geologico statunitense USGS. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno informazioni di vittime o feriti. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe estrapolate dall’INGV. L'articolo Forte terremoto in ...

Terremoto - Forte scossa in Cina : 1 morto e 29 feriti : Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la città di Neijiang nella provincia del Sichuan. Lo riferisce l’osservatorio statale dei terremoti del governo cinese. Nel sisma, secondo la televisione pubblica, una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. La China Central Television non ha fornito altri dettagli. I terremoti si verificano frequentemente nell’area, che si trova sul versante orientale dell’altopiano ...

Terremoto Cosenza - Forte scossa : magnitudo 3.4. Avvertita da tutta la popolazione : Una scossa di Terremoto è stata Avvertita poco fa nella provincia di Cosenza. Secondo il sito dell'INGV la magnitudo è 3.4, mentre l'epicentro è Cerisano. Ad ogni modo non ci sarebbero danni o feriti. Solo un grosso spavento ma nulla più.Continua a leggere

Terremoto : Forte scossa al largo della costa Ovest degli USA [MAPPE e DATI] : Una nuova forte scossa di Terremoto è stata registrata al largo della costa Ovest degli USA. La scossa, di magnitudo 5.8, si è verificata alle ore 08:05 ora locale, le 17:02 ora italiana. Il sisma è avvenuto nella costa Ovest, precisamente nell’Oceano Pacifico Settentrionale. L’epicentro è stato localizzato nella costa di Oregon, mentre l’ipocentro a soli 12 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa al largo della ...

Terremoto - Forte scossa in Nuova Zelanda [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Nuova Zelanda. La scossa, di magnitudo 5.6, si è verificata alle ore 16:23 (ora italiana). Il sisma è stato localizzato nel distretto di Whakatane District. L’epicentro è stato localizzato sulla terraferma come si evince dalle mappe: si temono danni. L'articolo Terremoto, forte scossa in Nuova Zelanda [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.