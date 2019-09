Formula 1 – Terza pole consecutiva per Leclerc | Hamilton insegue | la griglia di partenza

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Charlesguadagna laposition sul circuito di Marina Bay davanti ade Vettel: ladidel Gp di Singapore Ancora una volta Charles! Come a Spa e Monza, il giovane pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp di Singapore inposition. Alle sue spalle Lewis, grande favorito della vigilia e Sebastian Vettel, primo finchè l’ultimo giro diedlo hanno fatto scivolare inposizione. In una gara nella quale partire davanti agli altri sarà molto importane, non è da sottovalutare nemmeno il quarto posto di Verstappen che proverà a mettere la sua Red Bull davanti alle monoposto avversarie. Di seguito ladidel Gp di Singapore: PRIMA FILA Charles– Ferrari in 1:36.217 Lewis– Mercedes 1:36:408 SECONDA FILA Sebastian Vettel – Ferrari 1:36.437 Max Verstappen ...

