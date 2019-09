Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Se proprio avete qualche risparmio da parte e credete nel mercato immobiliare (case, ville, opifici eccetera), ma non potete realizzare il sogno della vostra vita, allora investite in una multiproprietà: ma non lasciatevi abbagliare dalle sirene dei. Così almeno potrete godervi una vacanza in un bel posto, mentre con un fondo immobiliare rischiate di non andarci mai più in vacanza! Ma forse neppure in pensione! I, che negli ultimi vent’anni hanno accumulato notevoli perdite, oggi compaiono poco tra le offerte delle banche (ho detto “poco”, ma non sono scomparsi!), mentre li ritroviamo in quantità industriale neipensione e anche nelle casse previdenziali dei lavoratori autonomi: Enasarco, Enpam, Enpap, Inarcassa, eccetera. Pertanto milioni di italiani sono obbligati, solo perché iscritti a una di queste casse, a tenersi ...

ilfattoblog : Fondi immobiliari, non c’è bisogno di Warren Buffet per capire che è meglio starne alla larga - Cascavel47 : Fondi immobiliari, non c’è bisogno di Warren Buffet per capire che è meglio starne alla larga… - LavoroInfo : Finanza e credito/banche Finance Manager – SGR Fondi Immobiliari -