Fonte : quattroruote

(Di sabato 21 settembre 2019) Sebbene lattuale generazione non sia giovanissima (è in vendita dal 2011), laè ancora lauto più venduta in Italia, con 96.843 unità immatricolate da gennaio ad agosto (dati Unrae). Merito delle sue forme versatili e simpatiche, certo, ma anche della ricca gamma die allestimenti che dalla prima serie a oggi continuano ad affollarne i listini. Lultima nata è la Trussardi, presentata in questi giorni, manco a dirlo, alla Milano Fashion Week e anticipata da un videoclip di Ava Max: tra lepiù esclusive di sempre, si aggiunge a una lunga lista di auto legate al mondo della moda. Un elenco che già annovera la 4x4 Sisley, forse la più apprezzatain edizione speciale, la Sergio Tacchini e la K-Way. Ma ledella mitica citycar non finiscono qui, come potete osservare nella nostra galleria di immagini, dove abbiamo raccolto gli esemplari più ...

dinoadduci : Fiat Panda - Le versioni speciali più curiose FOTO GALLERY - quattroruote : Dalla Italia 90 alla nuova #Trussardi: ecco la Foto Gallery con le più famose versioni speciali della #Fiat #Panda… - infoitscienza : Fiat Panda: sondaggio affidabilità e guasti Fiat Panda -