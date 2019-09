Fdi : alla Festa di Atreju incontro ‘Madri di plastica’ : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Sarà il deputato nazionale Carolina Varchi, responsabile nazionale Famiglia e Vita di Fratelli d’Italia a moderare stasera alle 19,30, il dibattito che ha per tema ‘Madri di plastica”, nel corso del quale sarà presentato il libro ‘La fabbricazione di bambini, nuove forme di schiavismo” della giornalista Enrica Perucchietti, in uno dei momenti di approfondimento di ...

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Giuseppe Conte alla Camera : Lega e Fdi lo insultano - lui non riesce a parlare. Il suo sguardo : sarà Vietnam : Pochi secondi di discorso, poi fischi, urla, cori, richiami all'ordine. Giuseppe Conte prende la parola a Montecitorio per il suo discorso di replica alle dichiarazioni di voto dei singoli partiti nel giorno della fiducia alla Camera e la situazione, se possibile, è ancora più surreale di quella del

Conte contestato da Lega e Fdi alla Camera. «Cambiare patto di stabilità Ue» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Conte alla Camera - Fdi e Lega in piazza a Montecitorio : “No al governo della poltrona” : In Aula il nuovo governo chiede la fiducia, in piazza l’opposizione sovranista tra cori contro l’alleanza M5s-Pd e saluti romani. “Elezioni subito!”, “Bibbiano, noi non dimentichiamo!”, “Voce al popolo sovrano, ridateci l’Italia!”, scandiscono i presenti in piazza a Montecitorio alla manifestazione di Fratelli d’Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la ...

Il vicesindaco eletto con la Lega nel Veronese e la maglia che incita alla violenza sulle donne. Il Carroccio : “E’ di Fdi”. Loro : “Non è dei nostri” : E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré Veronese (Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi, vicesindaco eletto in lista con la Lega, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta che incita alla violenza contro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena ...

