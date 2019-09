Fair play finanziario – Istruzioni per l’uso ed obiettivi

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale, ha apaerto un focus sul funzionamento delIl mondo delè stato diviso in due parti, in questa prima sezione ne viene spiegato il funzionamento fino al 2013 “Da Michel Platini, tutto cambiò. Ecco cos’è il: “Un obiettivo con implicazioni di ampia portata come il benessere generale del calcio, purché tutti i club giochino secondo le regole, soddisfino i criteri e raggiungano un bilancio sostenibile, in modo che passione faccia rima con ragione”. Verso l’autofinanziamento: l’intenzione dell’introduzione UEFA dal 2011 era questa.” “Ilnasce su input proprio dell’ex Presidente dell’UEFA, Michel Platini, in carica dal 2007 al 2015. Il suo obiettivo, inserito in un più ampio discorso volto ...

PiatekFan : RT @TolliVincenzo: #Agnelli 'Per il fair play finanziario serve trasparenza' #Audero 20 mln #Mandragora 20 mln #Orsolini 14 mln #Sturaro… - Mauro_Cau85 : RT @DiMarzio: Viaggio nel mondo del #FairPlayFinanziario: come funziona? La prima parte ?? #FPF - DiMarzio : Viaggio nel mondo del #FairPlayFinanziario: come funziona? La prima parte ?? #FPF -