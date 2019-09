F1 | GP Singapore 2019 | Sebastian Vettel si risveglia | sfiora la pole position ma Leclerc

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari rinasce su un circuito lento e da elevato carico aerodinamico. I motivi della risalita del Cavallino : Il sabato di Marina Bay ha decretato la definitiva esplosione di Charles Leclerc ai massimi livelli della Formula 1 attuale, infatti se possibile l’affermazione odierna del monegasco in qualifica è ancor più significativa delle due vittorie conquistate in Belgio a Spa e nella gara di casa per la Rossa a Monza. Il valore assoluto dell’ex pilota dell’Alfa Romeo ormai non è più in discussione, ma quello che sorprende maggiormente ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Nell’ultimo tentativo dovevo fare meglio - comunque ho buone sensazioni” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 e domani scatterà dalla seconda fila alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista assoluto delle prove ufficiali presentandosi all’ultimo tentativo del Q3 in pole position provvisoria dopo aver fatto un giro strepitoso in precedenza, ma alla fine non si è ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : "Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari" : Si deve accontentare della seconda piazza il pilota della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton nelle qualifiche ufficiali del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: "Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari, ma hanno fatto un gran lavoro". LA VIDEOINTERVISTA A Lewis Hamilton

F1 - GP Singapore 2019 : analisi qualifiche. Charles Leclerc immenso - Ferrari sorprendente su un tracciato nemico. Ora è caccia alla vittoria! : L’atmosfera di Marina Bay rende tutto unico e speciale, tanto che le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ci hanno per un attimo fatto quasi tornare ad un anno fa, anche se a parti invertite. Dodici mesi fa, infatti, andò più o meno come in questo fine settimana. All’epoca la Ferrari dominò la scena fino alla FP3, prima di subire una cocente sconfitta in qualifica con Lewis Hamilton in grado di conquistare una ...

Toto Wolff F1 - GP Singapore 2019 : “Siamo mancati in molte parti. La Ferrari ora va veloce - Hamilton rimarrà ancora al top” : Giornata deludente per la Mercedes che non è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Marina Bay. Le Frecce d’Argento erano le grandi favorite della vigilia ma un sontuoso Charles Leclerc ha rovinato i piani dei Campioni del Mondo che si sono dovuti arrendere, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione mentre Valtteri Bottas partirà ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Pole position fantastica ma calma : la gara è domani. Macchina migliorata - fiducia per il 2020” : Grandissima giornata per la Ferrari che, grazie a uno strepitoso Charles Leclerc, è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa su un tracciato sulla carta sfavorevole al Cavallino Rampante. La Scuderia di Maranello, reduce dalle vittorie di Spa e Monza ottenute proprio col giovane monegasco, ha lavorato alacremente per essere competitiva anche sulla pista di Marina Bay caratterizzata da ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Singapore 2019 : Charles Leclerc clamoroso - pole position magica! Il Predestinato batte Hamilton - Vettel 3° : Una sorprendente qualifica a Marina Bay ha consegnato la terza pole position a un infinito Charles Leclerc. Nel GP di Singapore 2019 sembrava non esserci possibilità per la Ferrari, molto indietro nei raffronti delle prove libere, ma gli aggiornamenti hanno rivitalizzato la SF90 che è parsa assolutamente perfetta con entrambi i piloti. 1:36.217 il giro del monegasco, che proprio all’ultimo tentativo ha tolto la virtuale pole position al ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position! Ferrari magica - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato una clamorosa pole position nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il monegasco ha spinto la Ferrari al limite e domani scatterà al palo davanti a Lewis Hamilton, il Predestinato andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver trionfato a Monza e a Spa: la Rossa non era favorita su una pista dall’elevato carico aerodinamico e invece è arrivata la magia. Buon terzo ...

F1 - GP Singapore 2019 : come vedere le qualifiche in differita su TV8. Orario - programma e streaming : Le qualifiche del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Marina Bay saranno trasmesse in differita tv su TV8 a partire dalle ore 18.00. Nel cuore della notte asiatica, sotto i riflettori e la luce artificiale, è andata in scena una spettacolare battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati a viso ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2019 : risultati e classifica qualifiche : Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay sotto i riflettori. In terra asiatica, su un circuito cittadino in cui è difficile sorpassare, è andata in scena una bella battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. A contendersi la piazza più importante sono stati Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc che ...

F1 - GP Singapore 2019 : programma - orario e tv della gara (22 settembre) : Dopo aver assistito alle tiratissime qualifiche di Marina Bay, è già tempo di pensare a domani, ovvero al Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Sullo splendido scenario del circuito cittadino della città-stato asiatica, con il fascino dei riflettori, andrà in scena la 12esima edizione di questa costa, la più lunga e severa a livello fisico di tutto il calendario. Le temperature sempre attorno ai 30 gradi, con picchi di umidità a livelli ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - la Ferrari cerca il colpaccio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32: Sulla carta dovrebbe andare in scena un duello avvincente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, il britannico al volante della Mercedes e l’olandese con la sua Red Bull hanno dimostrato di avere qualcosa in più nelle prove libere e le loro monoposto sembrano sposarsi alla perfezione con questo circuito ma attenzione perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e può ...

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica FP3. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton precede Vettel : Si è appena conclusa la FP3 del GP di Singapore, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:38.192 andando a precedere di 207 millesimi il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Terza piazza per il tedesco Sebastian Vettel, che batte di un soffio il finlandese Valtteri Bottas. risultato E classifica FP3 GP DI Singapore 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:38.192 2) Lewis Hamilton ...