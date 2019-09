F1 | GP Singapore 2019 | la Ferrari rinasce su un circuito lento e da elevato carico

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Il sabato di Marina Bay ha decretato la definitiva esplosione di Charles Leclerc ai massimi livelli della Formula 1 attuale, infatti se possibile l’affermazione odierna del monegasco in qualifica è ancor più significativa delle due vittorie conquistate in Belgio a Spa e nella gara di casa per la Rossa a Monza. Il valore assoluto dell’ex pilota dell’Alfa Romeo ormai non è più in discussione, ma quello che sorprende maggiormente è l‘improvviso miglioramento dellasu un tracciato come quello diche sulla carta doveva favorire Mercedes e Red Bull. Il tracciato cittadino che si snoda tra le strade di Marina Bay è infatti molto lungo e tortuoso, con numerose chicane e cambi di direzione a bassa velocità in cui non è la potenza del motore che può fare la differenza nemmeno su un giro secco. La pista asiatica viene affrontata dai team con un set-up ...

SkySportF1 : ???? Super POLE di @Charles_Leclerc ?? #Hamilton batte #Vettel all'ultimo I risultati ? - SkySportF1 : ???? A Singapore la 3^ pole consecutiva ?? e la 5^ complessiva in stagione ?? Nessuno come @Charles_Leclerc nel 2019… - Gazzetta_it : Leclerc non si ferma più: fantastica pole Ferrari a Singapore. Hamilton 2°, poi Vettel -