Europei Volley 2019 – Domani l’Italia sfida la Turchia per un posto nei quarti | il

(Di sabato 21 settembre 2019) Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la, neidi finale se la vedranno con la Francia In attesa del match degli azzurri in programmaalle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) che definirà per intero la griglia deidi finale dei Campionati, oggi si sono disputate tutte le altre gare valevoli per gli ottavi. I match disputati oggi non hanno riservato particolari sorprese con tutte le squadre più forti che non hanno incontrato difficoltà a superare i loro avversari. Tra le padroni di casa bocciatura per l’Olanda di Roberto Piazza che ha ceduto al la Germania e il Belgio arresosi al tie-break all’Ucraina. OTTAVI DI FINALE 21/9 ore 16 Apeldoorn, Olanda: Olanda vs Germania 1-3 (17-25, 22-25, 32-30, 23-25) 21/9 ore 17.30 Lubiana, Slovenia: Russia vs Grecia 3-0 (25-16, 25-15, 25-16) 21/9 ore 17.30 Anversa, Belgio: Serbia vs Repubblica Ceca 3-0 ...

