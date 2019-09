Enorme incendio a Sarno | città a rischio | case evacuate e scuole chiuse dopo una notte di

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Un vastoieri pomeriggio si è sviluppato sulla collina del Saretto, a, in provincia di Salerno. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente estese nella sera/a una vastissima area. Così gli abitanti dihanno vissuto un’intera nottata di panico e angoscia. L’amministrazione comunale già ieri sera aveva “ai cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, di lasciare immediatamente le proprie abitazioni e recarsi presso familiari o amici, per coloro che non hanno possibilità di collocazione, in alternativa possono usufruire dei locali” della scuola ‘G. Baccelli’ di via Matteotti, “dove potranno trascorrere laal sicuro“. Intanto, vista la situazione delicata, il Comune ha anche ordinato la chiusura di tutte ledi ordine e grado per la giornata di oggi, Sabato 21 Settembre. “In ...

