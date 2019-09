Enorme incendio a Sarno | 200 cittadini evacuati | “il Monte Saretto a rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Notte di paura a, dove qualche ore fa unrogo ha investito il comune del Salernitano. Il ricordo va a quel giorno di maggio del 1998, quando il comune dell’agro sarnese nocerino fu investito da una colata di fango che causo’, li’ e in altri comuni vicini, 160 morti. E’ questa la preoccupazione maggiore a poche ore di distanza dal vastodivampato, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di una chiesetta rupestre abbandonata alle pendici della collina del. Rogo che, in breve tempo, si e’ allargato a ventaglio verso est e verso ovest distruggendo un bosco, non solo: 200in via precauzionale hanno dovuto lasciare le abitazioni. Le loro case nella zona pedemontana erano troppo vicine alle fiamme. Molte persone hanno trovato ricovero da parenti e amici e circa una ventina, invece, hanno trascorso la notte all’interno ...

