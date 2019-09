Emma e la sfida alla malattia | «Mi fermo | ma tornerò presto»

Emma Marrone e la sfida alla malattia. Il commovente gesto di Carlo Conti : brividi : “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”. Inizia così il post di Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ‘’, l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha ...