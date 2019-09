Elisa Pomarelli | Massimo Sebastiani | L' amicizia con lei era una farsa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Nel corso della puntata di Quarto Grado del 20 settembre 2019, è stata resa nota la registrazione dell'interrogatorio di, presunto assassino di. Dalla prova audio è possibile sentire il 44enne fornire dettagli inquietanti sull'omicidio della ragazza: “Le ho messo le mani al collo, non so cosa mi è successo, mi ricordo solo una scarica dentro di me enorme quando mi ha detto: 'Non c’è neanche più bisogno di vederci così tanto'”.ha ricostruito quei momenti terribili, la fuga dopo quanto attuato, fino all'arresto da parte delle forze dell'ordine. L'uomo ha riferito circa il rapporto con: “La vedevo di solito al martedì, al giovedì, al sabato e alla domenica; se c’era qualcosa da fare, per dire, alle vetture… così che le facevo un po’ da meccanico anche… allora ci vedevamo anche tutte le sere. Io so che anche guadagnare ...

