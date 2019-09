Egitto | protesta in piazza Tahrir al Cairo contro il presidente Al Sisi | arresti e lanci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) È stata il luogo simbolo delle rivolte della primavera araba egiziana e ora torna a essere il fulcro delle protesteil governo delAbdelfettah Al. Centinaia di persone si sono radunate infatti questa notte inalal grido “il popolo vuole la caduta del regime“, raccogliendo l’appelloato nei giorni scorsi sui social media da un imprenditore egiziano, Mohamed Ali, in esilio in Europa, che ha accusato lo stessoe diversi generali di corruzione. Secondo quanto riferiscono testimoni all’Ansa, subito è intervenuta la polizia, con decine di agenti che hanno bloccato tutte le vie di accesso alla, teatro nel 2011 delle grandi manifestazioni che portarono alla destituzione del regime di Hosni Mubara, e hannoato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Non solo, come riporta Al Jazeera, alcuni giovani ...

Agenzia_Ansa : Scoppia la protesta in piazza #Tahrir al Cairo contro il governo del presidente Al Sisi. Centinaia in strada, anche… - repubblica : Egitto, protesta in piazza Tahrir contro il presidente Sisi. Numerosi arresti - RaiNews : I manifestanti hanno raccolto l'appello lanciato in questi giorni sui social media da un imprenditore egiziano in e… -