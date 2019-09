Dybala Juventus | ultime chance con Sarri | altrimenti sarà addio a gennaio

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 21 settembre 2019)– Fin qui, poco, pochissimo spazio per Paulonelladi Maurizio. Appena 24 minuti nelle prime quattro gare ufficiali, seppur confermando le sue qualità, per la ‘Joya’. Nessun caso secondo il tecnico toscano, che sostiene come non sia ancora al top della condizione ma al tempo stesso pronto per giocare. Ma è indubbio che l’argentino deve iniziare a scalare posizioni nelle gerarchie offensive., futuro in bilico Le gare con Verona, Brescia e Spal, secondo ‘Tuttosport’, potrebbero dare l’occasione all’attaccante di ritrovare minutaggio, condizione e gol, nell’ambito di un mini turnover obbligato con tante gare ravvicinate che quasi sicuramente gli darà spazio. Leggi anche: Bernardeschi, l’attaccante gela gli Ultras: pungente messaggio su Facebook! Ma potrebbe essere ...

