Dopo il suicidio del marito lei si mette a dieta e perde 60 chili

Asia Argento - la decisione (inaspettata) Dopo il suicidio del compagno : La vita di Asia Argento, che è sempre stata piuttosto movimentata, è cambiata completamente dopo un fatto sconvolgente: il suicidio del compagno Anthony Bourdain. Lo chef, famoso in tutto il mondo, si è tolto la vita nel giugno del 2018: lo hanno ritrovato impiccato nella sua stanza all’Hotel Le chambard di Kaysersberg, vicino a Colmar, il comune della regione del Grand Est francese nord-orientale. La morte dello chef, autore e documentarista di ...

Tragedia Holowka : Dopo il suicidio un report solleva molti dubbi sulle accuse di Zoe Quinn : Purtroppo la triste vicenda di Alec Holowka, uno dei co-creatori di Night in the Woods che recentemente si è tolto la vita pochi giorni dopo aver ricevuto delle pesanti accuse di violenza sessuale, continua a far parlare e scrivere parecchio e l'ultimo tassello di questa delicata questione si concentra soprattutto su Zoe Quinn, colei che ha effettivamente accusato Holowka. Nuovi indizi e "prove" alimenterebbero dei dubbi sulle pesanti accuse che ...

OMS : il suicidio la 2ª causa di morte tra i giovani Dopo gli incidenti stradali : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla vigilia della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, ha reso noto che il suicidio è la 2ª causa di morte tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni nel mondo, dopo gli incidenti stradali. Per i giovanissimi, 15 e 19 anni, il suicidio è la 2ª principale causa di morte tra le ragazze e la 3ª nei ragazzi. Il numero di Paesi con strategie nazionali di prevenzione del ...

14enne minaccia suicidio per cellulare/ Choc a Milano : salva Dopo lunga trattativa : Adolescente minaccia suicidio per cellulare: tragedia sfiorata in zona Casoretto a Milano, provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine.

Alec Holowka : Dopo il suicidio un lungo ricordo del collega Scott Benson : La scorsa settimana è purtroppo stata la settimana della storia di Alec Holowka e del tristissimo epilogo di una vicenda che forse non verrà mai davvero rivelata e spiegata in toto ma che al momento è costata una vita e ha avuto un impatto importante su quella di altri. Alec Holowka era un artista e uno sviluppatore talentuoso che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di una piccola perla come Night in the Woods ma era anche un uomo con ...

Justin Bieber vicino al suicidio : "Sopraffatto dalla vita Dopo la popolarità precoce" : Il cantante 25enne pubblica un intenso post su Instagram in cui confida il confronto con la depressione. Più di 3 milioni i...

Varese - 20enne trovata morta in un campo : ipotesi suicidio Dopo una lite con il ragazzo : Avrebbe deciso di togliersi la vita, ingerendo dei farmaci, dopo una lite con il fidanzato. Così sarebbe morta la 20enne il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dal proprietario dell’area che falciava l’erba. A dirlo le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Secondo i primi risultati dell’autopsia di oggi sul corpo della ragazza non sarebbe ...

Il direttore delle carceri federali degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo incarico Dopo il suicidio di Jeffrey Epstein : Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha rimosso Hugh Hurwitz dal suo incarico di direttore a interim delle carceri federali del paese. Al posto di Hurwitz, che era stato nominato nel 2018, arriverà Kathleen Hawk Sawyer, che era stata già

Rimosso dall'incarico il responsabile delle carcere federali Usa Dopo il suicidio di Jeffrey Epstein : dopo il suicidio in carcere del finanziere americano Jeffrey Epstein, accusato di aver abusato di decine di minorenni è stato Rimosso il massimo responsabile dei penitenziari federali, Hugh Hurwitz. È stato sollevato dal suo incarico su ordine del ministro della giustizia William Barr. Non sono state diffuse motivazioni ufficiali sulla decisione, ma il sistema del controllo all’interno del carcere è entrato nel mirino ...

Siena - a 22 anni tenta il suicidio Dopo una delusione d’amore. Salvata in extremis da un poliziotto : Una ragazza di 22 anni stava per togliersi la vita gettandosi da un ponte a Petriolo, in provincia di Siena, ma è stata Salvata in extremis da un poliziotto. È successo nel primo pomeriggio di ieri intorno all'ora di pranzo, quando al 113 della Questura di Siena sono giunte alcune segnalazioni di una ragazza che aveva annunciato di volersi togliere la vita. La 22enne era in auto e stava viaggiando verso Petriolo, sulla Siena-Grosseto. ...

Palermo - morto Dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...

Una Vita - trame : Ursula tenta il suicidio Dopo aver minacciato Leonor : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Ursula Dicenta avrà intenzione di uccidersi quando capirà di aver perso per sempre Moises durante uno scontro in casa di Leonor Hidalgo. Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle ...