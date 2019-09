Donne e Fisica per il Festival Teatro Scienza 2019

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 21 settembre 2019) L’importante apporto delleal mondo dellaè il tema della mostra d’arte nell’ambito del

salfasanop : Nulla di artificiale, solo una buona forma fisica. Ora è la bellezza di una regina, sicura di sé e totalmente a suo… - Pietro__Bruno : RT @thevisioncom: L’isteria è stata usata per secoli per patologizzare la condizione femminile. Sebbene sia stata eliminata dal DSM dal 198… - psychoqzzu : RT @xsembrasemplice: comunque quando vi chiedete perchè le donne non denunciano gli atti di violenza fisica o verbale che subiscono, sappia… -