Domenica Live e Live Non è la D’Urso | Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso!

Barbara d'Urso riapre il salotto di “Domenica Live” : e quest'anno si canta e si balla : Il 22 settembre, alle 17:20 su Canale 5, riparte “Domenica Live”, il contenitore della domenica pomeriggio condotto da Barbara d’Urso. Tra le novità di questa edizione ci sarà “Domenica Alive”, un torneo in cui alcuni vip reinterpreteranno in maniera originale videoclip musicali o musical. A giudicarli sarà il pubblico da casa. Tra gli ospiti della prima puntata Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, avuta ...

Domenica Live : alla prima Loredana Lecciso e la ‘ritrovata coppia’ Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini Barbara D’Urso si appresta a completare il tris di partenze. Dopo Live – Non è la D’Urso e, prima ancora, Pomeriggio Cinque, la conduttrice partenopea dà il via alla sua terza ‘creatura’ di stagione: Domenica Live, in onda – dal 22 settembre – ogni Domenica pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 17.20. Domenica Live: gli ospiti della prima puntata del 22 settembre ...

Live-Non è la D’Urso - in esclusiva Domenica le immagini di Fabrizio Corona dal carcere : Barbara D’Urso schiera “l’artiglieria pesante”. Dopo gli ascolti non esaltanti della prima puntata del suo Live-Non è la D’Urso, la conduttrice ha pensato a una seconda piena ricca di esclusive. Ospite della serata sarà il leader della Lega Matteo Salvini, che verrà coinvolto in un “Uno contro tutti“. Non solo. Barbara ha annunciato di poter mostrare in esclusiva le immagini di Fabrizio Corona dal ...

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme : l'annuncio a Domenica Live : Per mesi sul web si è parlato molto di Francesca De Andrè e della sua movimentata vita sentimentale, argomento che è stato tra i principali del gossip per tutta la scorsa primavera. Dopo la notizia dell'addio a Gennaro Lillio, conosciuto al Grande Fratello 16, la genovese finisce di nuovo al centro dell'attenzione per un inaspettato ritorno di fiamma: la ragazza fa di nuovo coppia con Giorgio Tambellini, il toscano che l'ha tradita mentre era ...

La Moto GP in tv - il Gran Premio di Aragon Live su Sky e Tv8 Domenica 22 settembre : Moto Gp gli appuntamenti in tv e in streaming con il Gran Premio di Aragon domenica 22 settembre Tutti in pista nel weekend dei Motori con la Moto Gp e il Gran Premio di Aragon in programma nel weekend e che culminerà con la gara di domenica 22 settembre Live alle 13 su Sky Sport Moto Gp, Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Su Tv8 sabato Live anche le qualifiche di tutte le competizioni Moto GP, Moto 2 e Moto 3 in ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Live-Non è la d’Urso : Domenica prossima arriva Matteo Salvini : Matteo Salvini da Barbara d’Urso domenica 22 settembre 2019 Matteo Salvini torna nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex Ministro dell’Interno sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 22 settembre. A rivelare la notizia in anteprima è Dagospia. A quanto pare Salvini si sottoporrà al confronto delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: domenica ...

Live - Non è la d'Urso - diretta di Domenica 15 settembre 2019 : Torna Live - Non è la d'Urso, il talk show in prima serata condotto da Barbara d'Urso. A distanza di appena tre mesi dall'ultima puntata della prima stagione, la trasmissione riparte su Canale 5 in un nuovo giorno di programmazione, la domenica, alle ore 21.20. Tvblog seguirà la prima puntata in Liveblogging e ne fornirà la recensione al termine. Live - Non è la d'Urso, novità e ospiti di domenica 15 settembre 2019 Live - Non è la d'Urso ...

Domenica Live - Barbara d'Urso riparte con un colpaccio mostruoso : chi ha in studio : Domani, Domenica 15 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, al via la seconda edizione di Live Non è la d'Urso, il programma targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: direttamente da Hollywood arriva in studio Mickey Rour