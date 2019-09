Diretta Modena FeralpiSalò | risultato 1-1 | streaming video e tv | pari di Maiorino!

Diretta Piacenza-Modena Serie C - è tempo di derby per Franzini e Zironelli : Allo stadio Leonardo Garilli è tempo di derby: Franzini e Zironelli si affrontano nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C Girone B. Entrambe le compagini devono riscattarsi, dopo un avvio un po' in sordina: i biancorossi non sono andati oltre al pareggio a reti inviolate nella trasferta contro la neo promossa Arzignano Valchiampo. Identica sorte per i canarini gialloblu, che invece a domicilio impattano con ...

Diretta Modena Vicenza/ Streaming video tv : i canarini hanno confermato Ferrario : Diretta Modena Vicenza Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della classica partita di Serie C, oggi 25 agosto,.

Diretta/ Arzignano Modena - risultato 1-1 - streaming video tv : pari all'intervallo : Diretta Arzignano Valchiampo Modena: sta per cominciare la partita valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Diretta/ Arzignano Modena - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : DIRETTA Arzignano Valchiampo Modena: sta per cominciare la partita valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Diretta Arzignano Modena/ Streaming video tv : parola a Zaro - Coppa Italia C - : Diretta Arzignano Valchiampo Modena: parola a Zaro in vista di questa partita valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Diretta ARZIGNANO MODENA/ Streaming video tv : sfida inedita tra i club - Coppa Italia Serie C - : DIRETTA ARZIGNANO Valchiampo MODENA: info Streaming video e tv della partita, oggi per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Diretta ArzignanoChiampo Modena/ Streaming video tv : anticipo Coppa Italia Serie C : Diretta ArzignanoChiampo Modena: info Streaming video e tv della partita, oggi per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.