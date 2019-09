DIRETTA Milan-Inter | LIVE derby | orario d’inizio | canale tv | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Questa sera alle 20.45 a San Siro andrà in scena lo spettacolo deldio tra. Nella quarta giornata di Serie A si giocherà una sfida come di consueto attesissima, che metterà di fronte due squadre che stanno vivendo momenti diversi, ma che cercheranno entrambe di dare il massimo per regalare la vittoria ai propri tifosi. Dando uno sguardo alle statistiche, questo sarà il 224°della Madonnina. L’è imbattuta nelle ultime sei stracittadine di campionato, visto che ha ottenuto tre vittorie e altrettanti pareggi e proverà oggi a prolungare la striscia a sette, cosa che con accade dal 1999. Sarà la prima volta da rivali in panchina per Antonio Conte e Marco Giampaolo, che non hanno però mai perso unda allenatori nella loro carriera, rispettivamente alla Juventus e alla Sampdoria. Con DAZN seguiINE ON DEMAND Fino ad ora i ...

FIGCfemminile : ?? ?? Pronti per la 2??° giornata di #SerieAFemminile! Si parte domani alle ore 15.00 ? Domenica il posticipo… - FIGCfemminile : ???? #SerieAFemminile: sabato inizia finalmente la nuova stagione! ?? In primo piano @JuventusFCWomen ?? @EmpoliLadies… - infoitsport : LIVE - Milan-Inter, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) -