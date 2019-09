DIRETTA Carpi Rimini | risultato 2-1 | streaming video e tv | Maurizi la ribalta!

DIRETTA/ Carpi Rimini - risultato 0-1 - streaming video e tv : Silvestro in gol! : Diretta Carpi Rimini streaming video e tv: risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C che sta per cominciare.

DIRETTA/ Padova-Carpi - risultato 0-0 - info streaming video tv : Lento avvio di ripresa : Diretta Padova Carpi streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B

DIRETTA/ Carpi-Vicenza - risultato live 1-0 - : Maurizi fa gioire il Cabassi : Diretta Carpi Vicenza streaming video e tv, le squadre stanno per scendere in campo: risultato live del match, 3giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Carpi-Vicenza - risultato live 0-0 - : esterno della rete per Hraiech : DIRETTA Carpi Vicenza streaming video e tv, le squadre stanno per scendere in campo: risultato live del match, 3giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA Carpi Vicenza/ Streaming video e tv : Vano è il bomber di spicco - Serie C - : Diretta Carpi Vicenza Streaming video e tv, diamo uno sguardo sui bomber attesi. Quote e risultato live del match, 3giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA Carpi Cesena/ Streaming video tv : Michele Vano subito protagonista : Diretta Carpi Cesena Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del derby emiliano-romagnolo di Serie C, oggi 25 agosto,.

DIRETTA Carpi CESENA/ Streaming video tv : romagnoli avanti nei precedenti - Serie C - : DIRETTA CARPI CESENA Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del derby emiliano-romagnolo di Serie C, oggi 25 agosto,.