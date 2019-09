Di Maio incontrerà i genitori di Regeni il 7 ottobre alla Farnesina

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Il ministro degli Esteri Luigi Di, a quanto si apprende, incontrerà idi Giulioil 7. La notizia dell’incontro arriva a due settimane dall’ultimo appello lanciato daidel ricercatore torturato e ucciso al Cairo. Il 5 settembre Paola e Claudio, partecipando a un incontro nell’ambito del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, ad Otranto, avevano chiesto al governo e al capo politico del Movimento 5 Stelle di “alzare la voce. Bisogna dire che l’Egitto non è un paese amico e l’unico modo è richiamare l’ambasciatore per consultazioni, smettere di fare i turisti e pretendere che l’Egitto sia inserito tra i Paesi non sicuri”.Oggi la notizia dell’incontro tra il ministro e idi Giulio, appuntamento fissato per il 7. Per ...

