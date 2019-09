Detto Fatto | lo scontro con Bianca Guaccero e poi il fuori onda | “Ma lei cerca rogna?”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2019) Le novità nel cast (con l’amatissimo Giovanni Ciacci sostituito da Carla Gozzi e Guillermo Mariotto) e nel programma stesso, la nuova collocazione oraria (alle 14.50) e le critiche dei telespettatori alla padrona di casa (il pubblico l’accusa di essere noiosa e poco spontanea) con il risultato che i dati d’ascolto di ‘’ sono tutto fuorché confortanti. Una delle ultime puntate, per dire, ha registrato solo il 4,7% di share, mentre altri programmi pomeridiani come ‘Vieni da Me’, condotto da Caterina Balivo, si attestano sul 12,4% e ‘Uomini e Donne’ con Maria De Filippi arriva al 22,1%. Insomma,è un po’ in difficoltà quest’anno, ma ce la sta mettendo tutta a risollevare le sorti del suo ‘’, come ha anche annunciato in un lungo post su Instagram dove dichiarava di non aver paura delle critiche costruttive e si diceva pronta a fare quei cambiamenti necessari per ...

