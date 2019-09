Da Tetris a Grand Theft Auto | i videogame più famosi che hanno cambiato la cultura pop

Tetris 99 incontra Fire Emblem : Three Houses nel nuovo Grand Prix in arrivo questo mese : Tetris 99 sta per tenere un nuovo evento crossover con Fire Emblem: Three Houses. Durante il sesto Grand Prix vi basterà giocare a Tetris 99 ed accumulare punti nel prossimo weekend, dalle ore 9:00 del 23 agosto alle 8:59 del 27.Nel corso dell'evento, guadagnerete punti in base al vostro piazzamento in classifica. Se ne accumulerete 100, riceverete l'esclusivo tema di Fire Emblem: Three Houses.Sia Fire Emblem: Three Houses che Tetris 99 sono ...