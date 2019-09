Cremona : minaccia l’ex moglie davanti alla figlia - arrestato (2) : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Un altro caso simile si è verificato sempre a Cremona . E’ stato arrestato un operaio albanese di 53 anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie , 44 anni e cittadina albanese. L’uomo, durante una discussione per una somma di denaro presa da un nascondiglio di casa, ha iniziato a strattonare l’ex moglie e l’ha scaraventata violentemente contro l’armadio ...

Cremona : minaccia l'ex moglie davanti alla figlia - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un uomo di 38 anni è stato denunciato a Cremona per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, da ottobre 2009, minacciava e picchiava l'ex moglie anche dopo la loro separazione avvenuta ad aprile 2015. L'uomo infatti non accettava la fine della loro relazi