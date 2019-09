CR4-La Repubblica delle Donne | Piero Chiambretti scippa a Barbara D' Urso il

CR4 - La repubblica delle donne da mercoledì 30 ottobre 2019 su Retequattro (Anteprima Blogo) : Dopo i buoni risultati della scorsa edizione, Piero Chiambretti e la sua repubblica delle donne tornerà ad allietare le prime serate del mercoledì di Rete 4 anche per la stagione televisiva 2019/20 che scalpita per partire. TvBlog è in grado di rivelarvi alcune succulente anticipazioni sulla nuova serie.La prima news riguarda la data di partenza, la repubblica infatti riaprirà mercoledì 30 ottobre 2019 in prima serata subito dopo Stasera ...