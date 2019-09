Conte sui migranti | Non darò tregua a Macron | Salvini? Pure

Landini con Conte d'accordo sui titoli - aspettiamo i Contenuti : Landini: "Mi fido di Conte? Rispondo in modo pragmatico, siamo abituati fare i conti con i Governi che il Parlamento esprime, siamo un soggetto

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa sui migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.

Governo - trovato l’accordo sui sottosegretari. MalContento tra i renziani|Tutti i nomi : 21 sottosegretari del M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. Assegnati anche 10 incarichi da viceministro: Crimi e Mauri all’Interno, Misiani e Castelli all’Economia, Buffagni al Mise. Il giuramento fissato per lunedì

Slittano le nomine sui sottosegretari - irritazione di Conte : Tre nodi da sciogliere: Economia, Sviluppo e Interno. Sfuma l’ipotesi dell’ex ministra Trenta vice al Viminale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

"Sui sottosegretari dovete chiudere". Conte in pressing su Pd e M5s : “dovete chiudere”. Giuseppe Conte ha preso da parte Luigi Di Maio e Dario Franceschini subito dopo il Cdm del primo pomeriggio. “Non possiamo prestare il fianco alle strumentalizzazioni di Salvini”, il senso del ragionamento del premier. “Luigi, più la tiriamo avanti più si moltiplicano aspiranti e delusi e la partita si complica”, ha osservato il ministro dei Beni culturali. Dovrebbe essere una ...

Eutanasia - Cei "no diritto a morte"/ Suicidio assistito - Bassetti si affida a Conte : Eutanasia, verso sentenza Consulta sul Suicidio assistito arriva monito della Cei col Card. Bassetti 'non esiste il diritto alla morte. Mi affido a Conte'

Ue - Conte sui migranti propone penalizzazioni finanziarie per gli stati che non accolgono : Dopo la fiducia ottenuta ieri al Senato, nella giornata di oggi il premier Giuseppe Conte si è occupato di questioni europee ed ha affrontato anche la questione dei flussi migratori: a suo avviso è importante gestire la questione a livello comunitario ed evitare che il nostro Paese resti da solo. Conte ha poi aperto ad un sistema di redistribuzione e condivisione, che penalizzi gli stati che non partecipano con misure finanziarie importanti ed ...

A Bruxelles Conte chiede ancora tempo sui conti : Con la pochette bianca nel taschino a segnare il nuovo corso, oggi Giuseppe Conte porta in dote a Bruxelles il nuovo governo M5s-Pd: missione compiuta. Il resto è una sfilza di incontri e complimenti, congratulazioni e pacche sulla spalla. Finiti nel buco nero del passato, i tempi in cui Conte era premier del governo gialloverde, quello che ogni giorno faceva a pugni con l’Ue o per via di Matteo Salvini oppure per colpa di Luigi Di ...

Conte : consonanza con von der Leyen - chi non collabora sui migranti paga un “grave prezzo” finanziario : Nei suoi incontri avuti oggi a Bruxelles con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen e con il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver avuto "colloqui molto cordiali veramente con una grande disponibilità nei confronti dell'Italia e - ha aggiunto - nei confronti miei personali". "In particolare - ha spiegato Conte - con la ...

Conte a Bruxelles : "Sostegno dall'Ue Migranti - attenzione sui rimpatri" : Subito al lavoro. Giuseppe Conte con un post su Facebook spiega le priorità dell'Italia, in vista della giornata fitta di incontri di oggi a Bruxelles, con i vertici delle Istituzioni comunitarie. In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani. Segui su affaritaliani.it

Conte a Bruxelles : Italia oggi più forte. Migranti - fare di più sui rimpatri : Patto di stabilità, Migranti e investimenti per il Mezzogiorno. Questi i temi che Giuseppe Conte porta sul tavolo di Bruxelles dove l'Italia, con il nuovo governo,...

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti questo non basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...