Conte promuove le nuove tasse su merendine e biglietti aerei | “Sono praticabili”

Ue promuove Conte 2 e aspetta Gentiloni : L'Ue promuove il Conte bis in attesa di accogliere Paolo Gentiloni nella nuova Commissione. E la futura presidente della Bce Christine Lagarde giudica "un bene per l'Italia e per l'Europa" la nomina di Roberto Gualtieri a ministro dell'Economia. La nascita del nuovo esecutivo targato Pd-M5S viene letta a Bruxelles come una vittoria dell'Europa sui sovranisti della Lega mentre prende sempre piu' quota la possibilita' che a Gentiloni - unico ex ...