Conseguenze dell’inchiesta Bloody Money Procura | “Tutti archiviati perché il reato è

Fonte : fanpage

(Di sabato 21 settembre 2019) Chiesta l’archiviazione per il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, e per il giornalista Sacha Biazzo, indagati per istigazione alla corruzione dopo la pubblicazionegiornalisticasul traffico illecito di rifiuti. Secondo i giudici delladi Napoli i giornalisti hanno agito per denunciare all'opinione pubblica uno dei più gravi fattori di inquinamento della vita pubblica.

AndreazaccaAZ36 : C’è gente quasi dispiaciuta per le conseguenze pratiche dell’inchiesta last banner sulla vita della curva sud....ma… -