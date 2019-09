Con Vodafone Facile per gli over 60 è possibile avere chiamate | SMS e Giga a 12 | 99 euro

Vodafone Happy Friday fa felici gli amanti della lettura Con tre mesi di Kindle Unlimited : Per il consueto appuntamento settimanale Happy Friday, Vodafone regala ai propri clienti tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited di Amazon L'articolo Vodafone Happy Friday fa felici gli amanti della lettura con tre mesi di Kindle Unlimited proviene da TuttoAndroid.

InContenibili rimodulazioni Vodafone : dal 21 ottobre tanti clienti coinvolti : Era prevedibile che l'autunno delle rimodulazioni Vodafone sarebbe stato assai caldo, dopo un'estate caratterizzata pure da tanti aumenti. L'ultima comunicazione del vettore fa riferimento a una nuova modifica unilaterale del contratto prevista per il giorno 21 ottobre e che colpirà molti di coloro che, fino a questo momento, non sono stati affatto coinvolti, in particolare chi ha una SIM telefonica non associata ad alcun piano. Dal sito ...

Vodafone tenta gli ex clienti Con minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese : Se avete un passato in Vodafone e non avete negato il consenso alle comunicazioni di carattere commerciale potreste ricevere presto una proposta allettante L'articolo Vodafone tenta gli ex clienti con minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Niente più ricariche Vodafone da 5 euro Con Banca 5 : adesso è ufficiale : Stanno un po' cambiando le cose in casa Vodafone per quanto riguarda le ricariche telefoniche: in questo nostro precedente articolo vi avevamo informato della concreta possibilità di dire addio alle ricariche di 5 euro presso i circuiti di Banca 5, ed infatti così è stato. Come riporta 'mondomobileweb.it', a partire dal 15 settembre i canali telematici hanno cessato l'erogazione di questo taglio minimo di ricarica, almeno per quel che riguarda ...

NOW TV IN REGALO Con HAPPY FRIDAY VODAFONE/ Quando scade l'offerta e come partecipare : Now TV in REGALO con HAPPY FRIDAY VODAFONE: 4 mesi gratis per le Serie Tv. come ottenere il ticket, le informazioni sulla promozione.

TIM prova a dar fastidio a Vodafone Con TIM Mars - un’offerta Con 50 GB : TIM Mars è una nuova offerta operator attack locale di TIM e questo significa che è attivabile solamente presso alcuni punti vendita abilitati di TIM da specifici clienti di altri operatori. L'articolo TIM prova a dar fastidio a Vodafone con TIM Mars, un’offerta con 50 GB proviene da TuttoAndroid.

Now TV in regalo Con Happy Friday Vodafone/ Come avere ticket Serie Tv 4 mesi gratis : Now TV in regalo con Happy Friday Vodafone: 4 mesi gratis per le Serie Tv. Come ottenere il ticket, le informazioni sulla promozione.

Vodafone Shake it Easy aggiunge un altro popolare social a quelli Con i giga illimitati : Vodafone aggiunge anche TikTok alla lista dei social che sfruttano traffico dati illimitato con l'offerta Shake it Easy. L'articolo Vodafone Shake it Easy aggiunge un altro popolare social a quelli con i giga illimitati proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi Vodafone per la rete 4G e Connessione lenta sul fisso il 13 settembre : stato del servizio : Questo venerdì 13 settembre si apre con problemi Vodafone. Va specificato fin da subito che non si tratta di un vero e proprio down al servizio ma ci clienti mobile e pure quelli legati al vettore per la linea fissa di casa lamentano malfunzionamenti diffusi sulla rete. Cerchiamo dunque di capire meglio quale sia la situazione attuale. Lato linea mobile, i problemi Vodafone odierni sono elativi alla velocità di connessione. Il segnale 4G non ...

NOW TV - 4 mesi gratuiti ticket Serie TV Con Vodafone Happy Friday : In occasione dell'Happy Friday del 13 Settembre 2019, NOW TV e Vodafone lanciano un'importante campagna in partnership regalando a tutti i clienti Vodafone iscritti al programma "Vodafone Happy Friday" la visione gratuita per 4 mesi al ticket Serie TV di NOW TV, Con il ticket Serie TV hai le Serie TV del momento e le produzioni originali Sky con stagioni complete on demand e nuovi episodi ogni settimana. La promozione NOW TV è ...

Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday Con un regalo niente male : Domani sarà venerdì, 13 settembre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday con un regalo niente male proviene da TuttoAndroid.

Prezzone Huawei P30 Pro Con Vodafone : l’SMS per 0 anticipo e piccole rate : Alcuni clienti Vodafone stanno ricevendo un SMS con una proposta allettante, che riguarda i Huawei P30 Pro e P Smart 2019. In particolare si tratta di acquistare uno dei due device ad un prezzo vantaggioso e senza anticipo iniziale, pagando a piccole rate. Il messaggio è un poco evasivo sul prezzo effettivo dell'importo mensile, limitandosi alla semplice menzione 'a partire da 1.99 euro al mese per 30 mesi', senza scendere nel dettaglio. ...

Vodafone offre ad alcuni clienti Huawei P30 Pro e P Smart (2019) a rate Con zero anticipo : Vodafone ha fatto partire alla volta di alcuni clienti un SMS in cui offre l'acquisto a rate di Huawei P Smart (2019) e Huawei P30 Pro L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti Huawei P30 Pro e P Smart (2019) a rate con zero anticipo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Black introduce nuovi sConti e si prepara a lanciare V-Bike Smart : Vodafone arricchisce il programma Happy Black con nuovi sconti, e annuncia un nuovo dispositivo per la sicurezza dei ciclisti. L'articolo Vodafone Happy Black introduce nuovi sconti e si prepara a lanciare V-Bike Smart proviene da TuttoAndroid.