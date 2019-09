Con Ferrari e Angelo Perrone torna a Roma la “dolce vita”

F1 - GP Singapore 2019 : problemi al cambio sulla Ferrari di Charles Leclerc - Bottas sbatte Contro un muro e distrugge la Mercedes : problemi al cambio per Charles Leclerc durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Il monegasco è tornato in pista quando mancavano 35 minuti al termine della sessione utilizzando la configurazione classica della SF90 e non quella nuova portata dalla Ferrari per questo appuntamento in terra asiatica, il vincitore degli ultimi due Gran Premi ha purtroppo dovuto fare i conti con un ...

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari guadagna tre decimi Con il nuovo pacchetto aerodinamico a Marina Bay : Da domani si inizierà a girare a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le monoposto dovranno essere settate secondo un modalità ad “alto carico aerodinamico” per essere guidabili e stabili. Requisiti che, fino a questo momento, la Ferrari non ha avuto. La Rossa, a segno nelle ultime due uscite iridate a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) su piste molto veloci, non è mai ...

Carroll Shelby : la cobra - i film e il rapporto Con Enzo Ferrari : Il 14 novembre nei cinema italiani arriverà Le Mans 66 – La Grande Sfida, il film che racconta il duello Ferrari-Ford degli anni Sessanta. Ma chi era Carroll Shelby? Cioè l'imprenditore americano interpretato da Matt Damon, che insieme a Ken Miles - il pilota impersonato da Christian Bale - portò la Ford al successo nella 24 Ore di Le Mans? Intanto era un appassionato, anzi, un malato di automobili .«Sono stato ...

Friuli - una sgasata di troppo e si schianta Con la Ferrari del papà. Giovane illeso - auto distrutta : Si è schiantato con il bolide del padre, una Ferrari 812 Superfast da 300 mila euro. Protagonista dello sfortunato episodio il figlio 22enne di un noto imprenditore che non è riuscito a controllare il bolide sulle strade del Pordenonese, finendo per schiantarsi contro il muretto di una casa a bordo strada. illeso il Giovane pilota e la ragazza che era a bordo dell’auto assieme a lui. L'articolo Friuli, una sgasata di troppo e si schianta ...

Ferrari SF90 Stradale - Una serie di video racConta la nascita dell'ibrida : La Ferrari realizzerà una serie di otto video sulla SF90 Stradale, raccontando il "making of" del modello. Per il momento la Casa di Maranello ha diffuso un breve trailer che anticipa alcuni dei contenuti, mostrando le fasi di progettazione e produzione dei componenti e il montaggio della biposto. L'accento è puntato sull'artigianalità delle lavorazioni e, allo stesso tempo, sul travaso di tecnologia dalla Formula 1. 1.000 CV per la ...

Italia-Francia : fois gras - ricciola e Ferrari a cena Conte-Macron : Roma, 18 set. (AdnKronos) – fois gras, ricciola e Ferrari alla cena ufficiale offerta dal premier Giuseppe Conte in onore del presidente francese Emmanuel Macron stasera a palazzo Chigi. Il menù prevede: insalatina di campo, baccalà, fois gras, emulsione di olii con aceti diversi; a seguire ricciola marinata, tapenade di olive taggiasche, cioccolato bianco e profumo di pesto; quindi spinacino saltato e a chiudere gelato croissant. Il ...

Distrugge la Ferrari Superfast del padre Contro un muro : è il figlio di un noto imprenditore : Tommaso Buoro, il figlio 22enne di Lauro fondatore e presidente di “Nice spa”, alla guida della Ferrari 812 Superfast del papà, è finito contro un muretto privato nel Pordenonese. Ingenti i danni per il bolide da 300mila euro.Continua a leggere

MotoGp – Dovizioso come Leclerc? Andrea svela : “correre in Italia Con Ferrari e Ducati è diverso. Se non sei Valentino Rossi…” : Andrea Dovizioso risponde al paragone Ferrari-Ducati in vista del Gp d’Italia: il pilota Italiano sottolinea le differenze fra le Rosse delle quattro e delle due ruote nelle gare di casa “Quando corri per la Ferrari non corri solo per una Casa, ma per una nazione intera“. In una recente intervista Charles Leclerc si era espresso così in merito alle sue sensazioni legate al Gp di Monza, gara casalinga nella quale ha ...

Simona Ventura sbotta Contro Paola Ferrari : “Ti faccio vedere io!” : Simona Ventura replica alle accuse di Paola Ferrari prima de La Domenica Ventura In una lunga intervista rilasciata al noto quotidiano Il Corriere della Sera, Simona Ventura ha parlato della sua vita e della sua nuova avVentura televisiva al timone de La Domenica Ventura, replicando anche alle accuse fatte qualche giorno fa da Paola Ferrari. Qualche giorno fa la conduttrice e La Domenica Sportiva ha sparato a zero contro Diletta Leotta e la ...

Formula 1 - Raikkonen Conferma il suo amore per la Ferrari : “vorrei smettere di…” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing è tornato a parlare della Ferrari, rivelando un suo piccolo desiderio relativo al titolo mondiale Ha lasciato la Ferrari al termine della scorsa stagione, trasferendosi all’Alfa Romeo Racing dopo un lungo periodo in rosso, condito dal Mondiale ottenuto nell’ormai lontano 2007. Da quel momento, nessun altro pilota del Cavallino è riuscito a riportare a Maranello il titolo iridato, dodici ...

Formula 1 – Leclerc inContra tutti gli uomini Ferrari : “8 giorni indimenticabili - il merito è tutto vostro” : Charles Leclerc si congratula con tutto lo staff Ferrari dopo le sue due vittorie consecutive a Spa e Monza: il discorso del giovane monegasco Splendida giornata di festa a Maranello dopo i due successi di Charles Leclerc: Mattia Binotto ha deciso di organizzare un momento speciale riunendo tutti gli uomini Ferrari per festeggiare i due trionfi consecutivi. Anche il giovane monegasco ha parlato a tutto lo staff della Rossa: “credo di ...

Ferrari 812 GTS : torna la spider Con motore V12 : A 50 anni esatti dall’introduzione dell’ultima spider a motore V12 anteriore nella gamma Ferrari, la 812 GTS segna il trionfale ritorno di questo tipo di modello, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del marchio sin dalle sue origini. La storia delle Ferrari V12 spider è costellata di modelli leggendari, a partire dalla 166 […] L'articolo Ferrari 812 GTS: torna la spider con motore V12 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Damascelli : la Ferrari e la Nazionale unisCono l’Italia sempre pronta a litigare : Su Il Giornale, Tony Damascelli parla della Ferrari e della Nazionale di Mancini come di un nuovo Risorgimento. Un momento in cui gli italiani, sempre pronti a litigare per beghe condominiali, divisi in fazioni avvelenate dall’odio, si sono ricordati di essere un popolo. Monza invasa dalla gioia e dalle bandiere come i tifosi dell’Italia accorsi a Tampere. “Non sono vittorie uguali, hanno peso e valore tra loro distanti ma l’Inno di ...