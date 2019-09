Come si informano i politici? Tra i tg vince Sky | ma la maggioranza M5S-Pd sceglie Mentana

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 21 settembre 2019) Una nuova indagine di YouTrend/Quorum, in collaborazione con Cattaneo Zanetto&Co, ha provato a ricostruire la «dieta informativa» dei nostri parlamentari: i giornali più letti e i Tg più guardati su entrambi gli schieramenti. Il Sole 24 Ore sul podio dell’affidabilità

