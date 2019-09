Ciro Ferrara ad Amici Celebrities

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2019)Dal calcio alla passione nascosta per il canto:è infatti uno dei concorrenti di, il nuovo talent show di Canale 5 per le personalità del mondo dello spettacolo. L’ex calciatore e allenatore fa parte della squadra bianca.: chi èè nato a Napoli l’11 febbraio 1967. Nella sua carriera calcistica ha vestito le maglie del Napoli e della Juventus conquistando otto scudetti, una Champions League, una Coppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, due Coppe Italia ed è considerato uno dei giocatori più importanti e titolati nella storia della Serie A. Le sue presenze in nazionale, totalizzate tra il 1987 e il 2000, sono state 49. Ha creato la Fondazione Cannavaro–, associazione di volontariato che si occupa dei bambini disagiati dei quartieri napoletani. E’ stato ...

