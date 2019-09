Ciclismo | Mondiali 2019 | l’Italia sogna il podio nella cronometro a squadre mista I

Ciclismo - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari - canali tv e streaming. Come vederli gratis e in chiaro : Domenica inizieranno ufficialmente i Mondiali 2019 di Ciclismo su strada Harrogate, Yorkshire, Regno Unito. Le corse incominceranno domani, 22 settembre e culmineranno con la gara dei professionisti programmata per domenica 29 settembre. Sarà, dunque una settimana piuttosto folta di impegni e speriamo anche felice per i colori azzurri che si presentano al via con la chiara volontà di far benone. Tutto ruoterà intorno ad Harrogate che sarà il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il borsino delle rivali dell’Italia. Belgio e Olanda corazzate - Sagan corre da solo : Mancano appena 8 giorni al Campionato del Mondo di Ciclismo su strada che si terrà nello Yorkshire, su un percorso aperto a molteplici soluzioni. Molte tra le nazionali che contenderanno il titolo iridato all’Italia hanno già annunciato la loro formazione. Di seguito, con il nostro borsino, andiamo a scoprire i capitani, i punti di forza e i punti deboli delle maggiori rivali della selezione azzurra all’imminente rassegna ...

Mondiali di Ciclismo - Patrick Lefevere : 'Staffetta mista da boicottare' : A soli due giorni dall’apertura della rassegna iridata fa discutere la nuova gara che domenica 22 settembre aprirà il programma. Rispetto alle scorse edizioni dei Mondiali di ciclismo non ci sono più le cronosquadre riservate ai club, sia al maschile che al femminile, ma una nuova competizione mista per formazioni nazionali. A questa gara, che non sarà una vera e proprio cronometro ma più una staffetta, parteciperanno tre uomini e tre donne per ...

Mondiali di Ciclismo : Nibali si chiama fuori dai convocati - Van der Poel tra i favoriti : Campionati del mondo di ciclismo su strada si concluderanno con la prova in linea degli uomini élite domenica 29 settembre 2019. Appuntamento nello Yorkshire per l’assegnazione della maglia iridata, attualmente sulle spalle di Alejandro Valverde. Lo spagnolo difficilmente riuscirà a centrare uno storico bis, ma con lo stato di forma dimostrato alla Vuelta, nonostante la sua età, di certo non parteciperà soltanto per onorare la rassegna. L’Italia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : calendario - date - orari - guida tv e streaming : Mancano poco più di 48 ore dal via dell’attesissimo appuntamento iridato del Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, che andrà in scena da domenica 22 settembre a domenica 29. Questa sarà la settimana più intensa, più importante del calendario stagionale; gli otto giorni fatidici per i contendenti al titolo internazionale. Si partirà tra due giorni con la cronometro a squadre mista, seguita dalle cronometro di ogni categoria e dalle ...

Ciclismo femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Marta Bastianelli per l’impresa - ci sono Paternoster e Longo Borghini : Edoardo Salvoldi, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che si disputeranno nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. La nostra Nazionale si affiderà in particolar modo a Marta Bastianelli che, su un percorso mosso come quello britannico, ha tutte le carte in regola per dire la sua. La compagine azzurra può contare anche su altre atlete di lusso come Letizia Paternoster, Elisa Longo Borghini ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Geraint Thomas parteciperà a cronometro e prova in linea : Geraint Thomas sarà al via dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Il britannico, secondo classificato nell’ultimo Tour de France, parteciperà alla rassegna iridata di casa (si gareggia nello Yorkshire) sia nella prova a cronometro sia in quella in linea. Una decisione presa dal capitano Matt Brammeier, che si affida proprio all’esperienza del corridore del Team Ineos, che può anche puntare ad una medaglia nella corsa contro il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il borsino dei convocati dell’Italia. Il più in forma e le incognite : Con Vincenzo Nibali che ha annunciato la sua rinuncia a partecipare ai Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si terranno domenica 29 settembre nello Yorkshire, sono rimasti in 15, tra i preselezionati dal CT Davide Cassani, a giocarsi un posto negli otto che rappresenteranno l’Italia. Di seguito, con il nostro borsino, andiamo ad analizzare uno per uno, dunque, i nomi che potrebbero far parte delle squadra azzurra finale, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 in tv : su che canale vederli. Palinsesto RAI ed Eurosport. Programma e orari giornalieri : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Ciclismo, che andranno in scena nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Sarà una settimana ricchissima di gare, in cui i migliori corridori del mondo si sfideranno per conquistare la maglia iridata nelle diverse corse. Lo snodo cruciale delle competizioni sarà la città di Harrogate, sede d’arrivo di tutte le gare, mentre quelle di partenza saranno diverse. Il Programma si ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Marta Bastianelli il faro delle azzurre. La campionessa italiana è una delle grandi favorite : Saranno Marta Bastianelli (Fiamme Azzurre/Team Virtu Cycling), Elisa Balsamo (Fiamme Oro/Valcar Cylance), Marta Cavalli (Fiamme Oro/Valcar Cylance), Maria Giulia Confalonieri (Fiamme Oro/Valcar Cylance), Soraya Paladin (Alé Cipollini), Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre/Bepink), Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro/Trek Segafredo) e le due riserve Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon Sram) e Letizia Paternoster (Fiamme Azzurre/Trek Segafredo) le ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : scelto il terzetto femminile per la cronostaffetta mista. Presente Elisa Longo Borghini : Svelato anche il terzetto femminile che rapPresenterà l’Italia nella nuova cronostaffetta mista introdotta quest’anno ai Mondiali di Ciclismo al posto della staffetta per squadre di club. Nello Yorkshire rivedremo la stessa specialità vista già agli Europei, dove sarà Presente anche la formazione azzurra. L’Italia, terza in Europa, vuol far bene anche nella rassegna iridata: Davide Cassani nel pomeriggio aveva comunicato il ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Il CT Savoldi ha sciolto gli ultimi dubbi : le convocate dell’Italia femminile : Il CT Savoldi ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi: ecco le convocate dell’Italia per i Mondiali di Ciclismo 2019. Longo Borghini, Cecchini e Guderzo nella staffetta mista Il CT Salvoldi, dopo aver indicato una rosa di azzurre per la Staffetta Mista, ha sciolto la riserva e ufficializzato le tre titolari che insieme a Viviani, Martinelli e Affini correranno la prova di apertura della rassegna iridata in programma domenica 22 ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia tra gli juniores uomini. Piccolo la punta : Scelte definitive, a pochissimi giorni dall’evento più importante della stagione. Il CT Rino De Candido ha ufficializzato la formazione per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini juniores. Cinque azzurrini che andranno a giocarsi il podio giovedì 26 settembre: la punta è ovviamente Andrea Piccolo, che ha dato spettacolo già agli Europei (oro a cronometro, bronzo in linea). Nazionale Uomini ...

Mondiali di Ciclismo - per il Belgio uno squadrone con Van Avermaet e Gilbert : Ad una decina di giorni dai Mondiali di ciclismo in Yorkshire si stanno ormai completando le scelte dei vari commissari tecnici sulle formazioni titolari da schierare. Particolarmente difficile è stato il compito di Rik Verbrugghe, Ct del Belgio che ha dovuto lasciare a casa diversi nomi importanti. Tra gli otto corridori scelti solo uno, Tim Declerq, può essere indicato come un gregario puro, mentre tutti gli altri hanno delle potenzialità da ...